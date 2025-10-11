करवाचौथ पर पति का इंतजार करती रही पत्नी, घर आई मौत की खबर, परिवार में मचा कोहराम

यूपी के सहारनपुर में करवाचौथ पर पत्नी व्रत खोलने के लिए पति का इंतजार करती रही और पति की हादसे में मौत हो गई। इस घटना की जानकारी मिलने पर पत्नी समेत परिजनों में कोहराम मच गया। गांव लुकादड़ी के पूर्व प्रधान जसबीर सिंह का बेटा रविन्द्र (36) दिल्ली में रहकर नौकरी करता था। शुक्रवार शाम करवाचौथ पर्व पर वह बाइक से घर आ रहा था। जब वह थानाभवन चीनी मिल के समीप पहुंचा तो डिवाइडर से टकरा कर घायल हो गया, जिसकी मौके पर ही मौत गई। मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। शनिवार को गमगीन माहौल में मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। मृतक के दो संतान बेटी नानू व बेटा युवराज है