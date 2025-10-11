Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsWife waited for husband on Karva Chauth died in an accident

Dinesh Rathour सहारनपुर/बड़गांवSat, 11 Oct 2025 09:41 PM
करवाचौथ पर पति का इंतजार करती रही पत्नी, घर आई मौत की खबर, परिवार में मचा कोहराम

यूपी के सहारनपुर में करवाचौथ पर पत्नी व्रत खोलने के लिए पति का इंतजार करती रही और पति की हादसे में मौत हो गई। इस घटना की जानकारी मिलने पर पत्नी समेत परिजनों में कोहराम मच गया। गांव लुकादड़ी के पूर्व प्रधान जसबीर सिंह का बेटा रविन्द्र (36) दिल्ली में रहकर नौकरी करता था। शुक्रवार शाम करवाचौथ पर्व पर वह बाइक से घर आ रहा था। जब वह थानाभवन चीनी मिल के समीप पहुंचा तो डिवाइडर से टकरा कर घायल हो गया, जिसकी मौके पर ही मौत गई। मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। शनिवार को गमगीन माहौल में मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। मृतक के दो संतान बेटी नानू व बेटा युवराज है

पति के इंतजार में बैठी थी पत्नी

बड़गांव। शुक्रवार को करवाचौथ पर पत्नी नेहा सुबह से सजधज कर पति के आने का इंतजार कर रही थी। शाम होने पर उसने पति के मोबाइल पर बात की, तो उसने जल्द घर पहुंचने को कहा था। देर शाम तक पति नहीं पहुंचा तो उसने दोबारा काल किया, लेकिन इस बार एक राहगीर ने उसकी काल रिसीव की, जिसके बाद एक ही पल में ही सारी खुशियां गम में बदल गई। नेहा का रो-रोकर बुरा हाल है। उसे क्या पता था जिसकी लंबी आयु के लिए करवाचौथ पर वर्त रखा था। उसी दिन उसका सुहाग उजड़ जाएगा।

Saharanpur News Up Latest News UP Police
