पति ने थप्पड़ मारा, पत्नी ने किया इस्तेमाल; मुरादाबाद में हसबैंड मर्डर केस का सनसनीखेज खुलासा

संक्षेप: पल्लेदार कौशल हत्याकांड में उसकी पत्नी पिंकी और दो युवकों को गिरफ्तार कर चौकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार यह हत्याकांड दो कारणों का मिश्रित परिणाम था। आरोपी अजय उर्फ प्रमोद ने थप्पड़ का बदला लेने के लिए दोस्त सूरज के साथ मिल वारदात को अंजाम दिया था। सूरज का कौशल की पत्नी के साथ संबंध था।

यूपी के मुरादाबाद में एक पत्नी उस शख्स का इस्तेमाल कर लिया जिसे पति ने थप्पड़ मारा था। बदले की आग में झुलस रहे उस शख्स और अपने प्रेमी का इस्तेमाल कर पत्नी ने नाजायज रिश्ते में रोडा बने पति का कत्ल करा दिया। जिले की मझोला थाना पुलिस ने डेढ़ साल पहले हुए पल्लेदार कौशल हत्याकांड में उसकी पत्नी पिंकी और दो युवकों को गिरफ्तार कर ये चौकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार यह हत्याकांड दो कारणों का मिश्रित परिणाम था। आरोपी अजय उर्फ प्रमोद खुद के साथ मारपीट और थप्पड़ का बदला लेने के लिए दोस्त सूरज के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। इसमें कौशल की पत्नी पिंकी भी शामिल थी, क्योंकि उसका सूरज से प्रेम प्रसंग चल रहा था और कौशल उसमें बाधक बना था। पुलिस ने सोमवार शाम तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया।

एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि 20 जून 2024 की सुबह लाइन पार सूत मिल के पीछे मंदिर के पास एक युवक का शव मिला था। जिसकी पहचान प्रीतमनगर लाइनपार में रहने वाले कांठ के गांव खूटखेड़ा निवासी पल्लेदार कौशल (27) के रूप में हुई थी। पोस्टमार्टम में उसकी गोली मारकर हत्या करने की पुष्टि हुई थी। इस बीच मृतक कौशल, उसकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के मोबाइल की सीडीआर निकाल कर कॉल डिटेल खंगाली गई। जिससे पता चला कि कौशल ने अंतिम कॉल अपनी पत्नी पिंकी को की थी। उसके कुछ देर बाद ही पत्नी पिंकी ने पीतमनगर के ही रहने वाले सूरज को कॉल किया था। इसके बाद कड़ी से कड़ी जोड़ कर जांच पड़ताल करते हुए एसएचओ मझोला रविंद्र कुमार की टीम ने आरोपियों को चिह्नित कर लिया।

एसपी सिटी ने बताया कि सोमवार को मझोला पुलिस की टीम ने हत्याकांड के शिकार कौशल की पत्नी पिंकी, लाइनपार निवासी पल्लेदार सूरज और अजय उर्फ प्रमोद को गिरफ्तार कर लिया। बकौल पुलिस पूछताछ में अजय उर्फ प्रमोद ने बताया कि कोशल की हत्या से डेढ़ माह पहले मंडी समिति में पल्लेदारी का काम करते समय उसका कौशल से झगड़ा हो गया था।

उस समय कौशल ने अपने भाई को बुलाकर अजय के साथ बुरी तरह मारपीट की थी। शिकायत करके काम से भी हटवा दिया था। अजय के अनुसार वह काम छुटने के बाद शर्म के कारण कई दिन तक मंडी नहीं गया। बाद में जब मंडी गया तो उसका संपर्क सूरज से हो गया। सूरज और कौशल की पत्नी पिंकी के बीच प्रेम संबंध चल रहे थे। कौशल दोनों के प्रेम प्रसंग में बाधक बन रहा था। इसलिए ये दोनों भी कौशल को रास्ते से हटाना चाहते थे। इसके बाद कौशल की पत्नी पिंकी, उसके प्रेमी सूरज और पिटाई से आहत हुए अजय उर्फ प्रमोद ने मिलकर हत्या की साजिश रची।

लोगों को दिखावे के लिए रोई थी पत्नी, दोनों आरोपी विरोध प्रदर्शन में भी हुए थे शामिल मुरादाबाद। योजनाबद्ध तरीके से पल्लेदार कौशल की हत्या को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी खुद को सामान्य दिखाने में लगे थे। हत्या के बाद पत्नी पिंकी खूब रोई थी। इतना ही नहीं दोनों अन्य आरोपी हत्या के बाद मंडी समिति चौकी पर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन में शामिल हुए थे। दोनों अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए थे ताकि किसी को शक न हो।

मृतक के पिता ने दर्ज कराया था मुकदमा मामले में कौशल के पिता सीताराम ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था। एसपी सिटी ने बताया कि पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बाद से अलग-अलग पहलुओं पर गहनता से जांच कर रही थी।