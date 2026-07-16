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पति की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई पत्नी, एक ही दिन उठीं दोनों की अर्थी

By sandeep
हिन्दुस्तान, श्रावस्ती
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श्रावस्ती के ऐंठा गांव में पति सोहन लाल मौर्य की मौत का सदमा उनकी पत्नी जानका देवी सहन नहीं कर सकीं और अगले दिन उन्होंने भी दम तोड़ दिया। लगातार दो मौतों से परिवार में कोहराम मच गया। बुधवार को दोनों की अर्थियां एक साथ उठीं और गांव में नम आंखों से अंतिम संस्कार किया गया।

पति की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई पत्नी, एक ही दिन उठीं दोनों की अर्थी

श्रावस्ती जिले के मल्हीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत पटना के मजरा ऐंठा गांव में पति-पत्नी के बीच अटूट प्रेम और साथ का मार्मिक उदाहरण सामने आया। पति की मौत का सदमा पत्नी सहन नहीं कर सकीं और अगले ही दिन उन्होंने भी अंतिम सांस ले ली। बुधवार को दोनों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार ऐंठा गांव निवासी सोहन लाल मौर्य (70) पुत्र रामसुख मौर्य की शनिवार रात अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। परिजनों ने उनका उपचार कराया, जिससे उनकी हालत में कुछ सुधार हुआ और उन्हें घर ले आया गया। मंगलवार दोपहर उनकी तबीयत एक बार फिर खराब हो गई। परिजन उन्हें अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने घर पर ही दम तोड़ दिया।

पति की मौत का सदमा नहीं सह सकी पत्नी

पति के निधन की खबर से उनकी पत्नी जानका देवी (65) गहरे सदमे में चली गईं। परिजनों के अनुसार वह लगातार शोक में डूबी रहीं और पति की मौत को लेकर बेहद व्यथित थीं। बुधवार सुबह अचानक उनकी भी तबीयत बिगड़ गई। परिवार के लोग उन्हें संभाल पाते, इससे पहले ही उन्होंने भी अंतिम सांस ले ली। लगातार दो दिनों में परिवार के दो सदस्यों की मौत से घर में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। घटना की जानकारी मिलते ही रिश्तेदार और ग्रामीण बड़ी संख्या में घर पहुंच गए और शोक संवेदना व्यक्त की।

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एक साथ उठीं दोनों की अर्थी

बुधवार को पूरे गांव की मौजूदगी में पति-पत्नी की अर्थियां एक साथ उठीं। परिजनों, रिश्तेदारों और ग्रामीणों ने नम आंखों से दोनों को अंतिम विदाई दी। एक साथ हुए अंतिम संस्कार का दृश्य देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं। गांव में दिनभर इस मार्मिक घटना की चर्चा होती रही। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों पति-पत्नी का जीवन आपसी प्रेम और स्नेह से भरा था। पति की मौत के बाद पत्नी का भी सदमे में दुनिया छोड़ देना पूरे क्षेत्र में भावुक चर्चा का विषय बना हुआ है।

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