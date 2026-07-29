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शादी के सात महीने बाद बीवी ने की पति को जान से मारने की कोशिश, जहर देकर साढ़ुओं के साथ भागी

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, हरदोई
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हरदोई में शादी के सात महीने बाद पति ने पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवक का दावा है कि उसकी पत्नी का साढ़ुओं के साथ अवैध संबंध हैं। विरोध करने पर खाने में जहरीला पदार्थ मिलाकर उसे मारने की कोशिश की।

wife ran away with her brothers in law
पति को जहर देकर पत्नी साढ़ुओं के साथ भागी

UP News: यूपी के हरदोई से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां शादी के सात महीने बाद पति ने पत्नी पर खाने में जहरीला पदार्थ मिलाकर जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया है। यह भी आरोप है कि उसकी पत्नी के उसके दो साढ़ुओं से अवैध संबंध थे। उधर, पुलिस अधीक्षक ने मामले को संज्ञान में लिया है। उनके निर्देश पर घटना के 21 दिन बाद पत्नी और दोनों नामजद साढ़ुओं पर हत्या के प्रयास समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

ये मामला बिलग्राम क्षेत्र का है। पीड़ित युवक ने बताया किउसकी शादी बीते साल 2025 में 24 नवंबर हुई थी। शादी के कुछ समय बाद उसे बीवी के व्यवहार पर संदेह होने लगा। छानबीन पर उसे पत्नी और उसके दो साढ़ुओं में अवैध संबंधों की जानकारी हुई। कई बार समझाने के बावजूद स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। युवक का आरोप है कि सात जुलाई की सुबह करीब 11 बजे पत्नी ने उसके भोजन में जहरीला पदार्थ मिला दिया। खाना खाने के कुछ देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। इसी दौरान दोनों साढ़ू वहां पहुंचे और उसके साथ मारपीट की।

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एसपी के निर्देश पर पत्नी और दोनों साढ़ूओं पर केस दर्ज

आरोप है कि बाद में दोनों साढ़ू उसकी पत्नी को अपने साथ लेकर चले गए। परिजनों ने गंभीर हालत में युवक को मेडिकल कॉलेज हरदोई में भर्ती कराया। वहां उसका उपचार हुआ। इलाज के बाद उसकी हालत में सुधार हुआ और जान बच गई। एसपी अशोक कुमार मीणा के निर्देश पर सोमवार को बिलग्राम कोतवाली में पत्नी और दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया।

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पति को समोसा लाने भेज प्रेमी संग भागी पत्नी

उधर, अलीगढ़ से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां मंगलवार को एक महिला अपने पति के साथ शॉपिंग करने आ गई। पति को दुकान से समोसे लेने भेज दिया। इसी बीच महिला प्रेमी की बाइक पर बैठकर रफूचक्कर हो गई। पत्नी को गायब देख युवक दंग रह गया। अब पुलिस घटना स्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है।

जिला हाथरस के एक गांव निवासी महिला की शादी दो महीने पहले गोंडा क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक के साथ हुई थी। मंगलवार को महिला ने पति से शॉपिंग कराने की बात कही। पति महिला को बाइक से कस्बा गोंडा शॉपिंग कराने आ गया। शॉपिंग करने के बाद पति को दुकान से समोसे लेने भेज दिया। इसी बीच महिला प्रेमी की बुलट बाइक पर बैठकर रफूचक्कर हो गई। पति दुकान से समोसे लेकर वापस लौटा तो पत्नी नहीं मिली। युवक ने इधर-उधर महिला को तलाश करना शुरू कर दिया। मगर कहीं कोई सुराग नहीं लग सका। उधर, सूचना मिलते ही थाना पुलिस आ गई। पुलिस घटना स्थल के पास लगे सीसीटीवी खंगाल रही है। वहीं, ये मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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