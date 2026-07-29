शादी के सात महीने बाद बीवी ने की पति को जान से मारने की कोशिश, जहर देकर साढ़ुओं के साथ भागी

हरदोई में शादी के सात महीने बाद पति ने पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवक का दावा है कि उसकी पत्नी का साढ़ुओं के साथ अवैध संबंध हैं। विरोध करने पर खाने में जहरीला पदार्थ मिलाकर उसे मारने की कोशिश की।

UP News: यूपी के हरदोई से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां शादी के सात महीने बाद पति ने पत्नी पर खाने में जहरीला पदार्थ मिलाकर जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया है। यह भी आरोप है कि उसकी पत्नी के उसके दो साढ़ुओं से अवैध संबंध थे। उधर, पुलिस अधीक्षक ने मामले को संज्ञान में लिया है। उनके निर्देश पर घटना के 21 दिन बाद पत्नी और दोनों नामजद साढ़ुओं पर हत्या के प्रयास समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

ये मामला बिलग्राम क्षेत्र का है। पीड़ित युवक ने बताया किउसकी शादी बीते साल 2025 में 24 नवंबर हुई थी। शादी के कुछ समय बाद उसे बीवी के व्यवहार पर संदेह होने लगा। छानबीन पर उसे पत्नी और उसके दो साढ़ुओं में अवैध संबंधों की जानकारी हुई। कई बार समझाने के बावजूद स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। युवक का आरोप है कि सात जुलाई की सुबह करीब 11 बजे पत्नी ने उसके भोजन में जहरीला पदार्थ मिला दिया। खाना खाने के कुछ देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। इसी दौरान दोनों साढ़ू वहां पहुंचे और उसके साथ मारपीट की।

एसपी के निर्देश पर पत्नी और दोनों साढ़ूओं पर केस दर्ज आरोप है कि बाद में दोनों साढ़ू उसकी पत्नी को अपने साथ लेकर चले गए। परिजनों ने गंभीर हालत में युवक को मेडिकल कॉलेज हरदोई में भर्ती कराया। वहां उसका उपचार हुआ। इलाज के बाद उसकी हालत में सुधार हुआ और जान बच गई। एसपी अशोक कुमार मीणा के निर्देश पर सोमवार को बिलग्राम कोतवाली में पत्नी और दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया।

पति को समोसा लाने भेज प्रेमी संग भागी पत्नी उधर, अलीगढ़ से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां मंगलवार को एक महिला अपने पति के साथ शॉपिंग करने आ गई। पति को दुकान से समोसे लेने भेज दिया। इसी बीच महिला प्रेमी की बाइक पर बैठकर रफूचक्कर हो गई। पत्नी को गायब देख युवक दंग रह गया। अब पुलिस घटना स्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है।