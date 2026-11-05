कुर्सी से बांधकर पत्नी को जिंदा जलाया, किसी और से प्यार में लव मैरिज का दर्दनाक अंत
यूपी के कन्नौज में पत्नी के किसी और से प्यार में 11 साल पहले हुई लव मैरिज का दर्दनाक अंत हो गया है। पति ने पत्नी को कुर्सी से बांधकर जिंदा ही जला दिया। जब तक पुलिस घर पहुंची महिला की लाश जलकर कंकाल बन चुकी थी।
छिबरामऊ (कन्नौज)। यूपी के कन्नौज में पत्नी के किसी और से प्यार में दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। पति ने पत्नी को कुर्सी से बांधने के बाद पेट्रोल डालकर जिंदा ही जला दिया। आग की चपेट में आने से महिला की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पति समेत पूरा परिवार घर से फरार हो गया। पुलिस पहुंची तो महिला की लाश कंकाल बन चुकी थी। सिकंदरपुर चौकी क्षेत्र के जगतपुर गांव में हुई वारदात की सूचना से गांव और आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है।
गांव के सुखबीर सिंह ने 11 साल पहले सोनम से लव-मैरिज की थी। दोनों के दो बच्चे हैं। इधर सोनम को गांव के ही एक युवक से प्यार हो गया था। वह अब पति को छोड़कर प्रेमी के साथ रहना चाहती थी। उसी के साथ जाने की जिद कर रही थी। इसी विवाद को लेकर दो दिन पहले सिकंदरपुर पुलिस चौकी में पंचायत हुई थी। पंचायत में दोनों पक्षों को बुलाया गया। घंटों चली बातचीत और समझौते के प्रयास के बाद सोनम प्रेमी को छोड़ने और पति के साथ रहने को तैयार हो गई थी।
बताया जाता है कि पंचायत के बाद उसी शाम प्रेमी ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। हालत बिगड़ने पर उसे स्थानीय क्लीनिक में भर्ती कराया गया। जहां उपचार के बाद उसकी जान बच सकी। इधर, अगले दिन पति-पत्नी के बीच फिर विवाद होने की बात सामने आई। आरोप है कि इसी रंजिश में पति ने पत्नी को कुर्सी से बांधने के बाद पेट्रोल डालकर आग लगा दी।
शोरगुल सुनकर जब तक आसपास के लोग पहुंचते महिला बुरी तरह जल चुकी थी। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। जब तक पुलिस पहुंचती पति समेत परिवार के लोग फरार गए। आग बुझाने तक महिला की लाश कंकाल बन चुकी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना के कारणों, पंचायत में हुए समझौते और वारदात के सभी पहलुओं की जांच में जुटी है। गांव में घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हैं।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।