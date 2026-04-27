अवैध संबंध के विरोध पर पत्नी ने पति पर फेंका तेजाब; बुरी तरह झुलसा, 2 साल से चल रहा विवाद

पीलीभीत में अवैध संबंध का विरोध करने पर पत्नी ने पति पर तेजाब फेंक दिया। जिसमें वो बुरी तरह झुलस गया। बीते 2 सालों से विवाद चल रहा था। दोनों अलग-अलग रहते थे। पीड़ित पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उसका इलाज चल रहा है।

पीलीभीत में पति-पत्नी के बीच विवाद के बाद पत्नी ने घर में घुसकर पति पर तेजाब फेंक दिया। जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों के बीच पिछले दो साल से विवाद चल रहा था और तलाक का मुकदमा भी न्यायालय में विचाराधीन है। घटना के दौरान स्कूटी तोड़े जाने और पुलिस पर लापरवाही बरतने का भी आरोप पीड़ित ने लगाया है।

पत्नी ने पति पर फेंका तेजाब, बुरी तरह झुलसा कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला खैरुल्लाह शाह निवासी 35 वर्षीय हेमंत ने बताया कि उसकी शादी वर्ष 2020 में लखीमपुर खीरी जनपद निवासी युवती से हुई थी। हेमंत का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद पत्नी के किसी अन्य युवक से अवैध संबंध होने की जानकारी उसे मिली थी। इसको लेकर दोनों में विवाद शुरू हो गया। बाद में पत्नी ने दो साल पूर्व दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद दोनों पिछले दो साल से अलग-अलग रहने लगे। बाद में हेमंत ने भी न्यायालय में तलाक की अर्जी दे दी। पिछले दिनों तलाक का नोटिस मिलने के बाद उसकी पत्नी रविवार को पीलीभीत पहुंची।

घर में घुस कर एसिड अटैक आरोप है कि उसने घर के बाहर हंगामा किया और वहां खड़ी स्कूटी को क्षतिग्रस्त कर दिया। आरोप है कि इसके बाद वह जबरन घर में घुस गई। हेमंत का कहना है कि इसी दौरान पत्नी ने उस पर एसिड फेंक दिया। घटना के समय घर में दोनों लोग ही मौजूद थे। घटना में पत्नी भी आंशिक रूप से झुलस गई है। हादसे की सूचना मिलने के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई।

30 फीसदी झुलसा पति पुलिस ने दंपति को जिला अस्पताल भिजवाया। हेमंत का लगभग 30 प्रतिशत शरीर का हिस्सा झुलसा हुआ है वही उसकी पत्नी का उपचार पुलिस निगरानी में कराया जा रहा है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सत्येंद्र कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिली है। पूरे मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।