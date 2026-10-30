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करवाचौथ पर मेहंदी लगवाने नहीं गया पति, नाराज पत्नी ने जहर खाकर दे दी जान

By sandeep
कानपुर
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कानपुर के विष्णुपुरी में करवाचौथ से एक दिन पहले पति से मेहंदी लगवाने जाने को लेकर हुए विवाद के बाद पिंकी ने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर पति उसे हैलट अस्पताल ले गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Husband didn't take her to get henna applied; wife dies by suicide in Kanpur
कानपुर में मेहंदी लगवाने नहीं ले गया पति, पत्नी ने सुसाइड किया

कानपुर, संवाददाता: करवाचौथ से एक दिन पहले हाथ में मेहंदी लगाने को लेकर पति-पत्नी में विवाद हो गया। जिसके बाद पत्नी जहर खा लिया। महिला की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। विष्णपुरी निवासी राजू पेंटिग का काम करते हैं। परिजन ने बताया कि करवाचौथ को लेकर राजू की पत्नी पिंकी बुधवार से ही तैयारी कर रही थी। बुधवार रात को उसने पति से साथ चलकर मेहंदी लगवाने की बात की। जिस पर पति ने कहा कि त्योहार पर ज्यादा काम होने के कारण वह नहीं जा पाएगा। वह अकेले जाकर मेहंदी लगवाले।

इसी बात पर दोनों में कहासुनी हो गई। कुछ देर बाद पति काम पर चला गया। जिसके बाद पिंकी ने जहरीला पदार्थ खा लिया। देर रात राजू जब घर लौटे तो पिंकी की हालत बेहद खराब थी। वह पत्नी को लेकर तुरंत हैलट अस्पताल पहुंचे। जहां उपचार के दौरान पिंकी की मौत हो गई। नवाबगंज थाना प्रभारी चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि पति से विवाद के बाद महिला ने आत्महत्या की है।

पत्नी से विवाद के बाद युवक ने खाया जहर

वहीं महाराजपुर में पत्नी से विवाद के बाद 29 वर्षीय संदीप ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि महाराजपुर के कमालपुर निवासी संदीप कुमार नशे का लती था। वह नशे की हालत में घर पहुंचा। इस बात को लेकर पत्नी से विवाद हो गया। इसके बाद संदीप ने जहर खा लिया। हालत गंभीर होने पर परिजन अस्पताल ले गए। जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

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छेड़छाड़ की झूठी शिकायतों से तंग आकर सुसाइड

एक दूसरे मामले में पड़ोसी महिला की छेड़छाड़ की झूठी शिकायतों और विवाद से परेशान काकादेव निवासी युवक ने बुधवार को फंदा लगाकर जान दे दी। घटना के वक्त उसकी पत्नी करवाचौथ की खरीदारी करने बाजार गई थी। लोहारन भट्ठा निवासी 26 वर्षीय तरुण कश्यप उर्फ अंशु मजदूर था। परिवार में पत्नी उर्मिला और दो बेटे हैं। बड़े भाई नितिन ने बताया कि कुछ माह से पड़ोस में रहने वाली महिला बेवजह परिवार से झगड़ा कर रही है। कुछ समय पहले उसने अंशु के खिलाफ पुलिस से छेड़खानी की झूठी शिकायत कर दी थी।

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पुलिस की जांच में मामला फर्जी निकला। बावजूद इसके पुलिस ने भाई पर ही शांतिभंग की कार्रवाई की थी। बुधवार को वह घर में निर्माण करवा रहा था। तभी पड़ोसी महिला का परिवार झगड़ने लगा। महिला ने अपनी बहन के बेटे को बुलाकर मारपीट की। इसके बाद पुलिस से झूठी शिकायत कर दी। इस पर पुलिस पूछताछ करने पहुंची।

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