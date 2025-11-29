रात में अचानक गायब हो जाती है पत्नी, पूछने पर देती धमकी, युवक ने लगाई एसएसपी से गुहार

संक्षेप: मुरादाबाद में पत्नी से आहत एक युवक ने एसएसपी से जान बचाने की गुहार लगाई है। कहा कि मेरी पत्नी अचानक रात में गायब हो जाती है। पूछने पर धमकी देती है। अपने बहनोई से भी धमकी दिलाती है। मेरी हत्या करा सकती है।

मेरठ की मुस्कान और इंदौर की सोनम रघुवंशी जैसी पत्नियों की करतूत के बीच मुरादाबाद में भी पत्नी से प्रताड़ित एक युवक ने एसएसपी से जान की सुरक्षा की गुहार लगाई है। शुक्रवार को एसएसपी को शिकायती पत्र देकर कहा कि पत्नी रात में अचानक गायब हो जाती है। पूछने पर धमकी देती है। कभी भी मेरी हत्या करवा सकती है। उसने अपने बहनोई से भी धमकी दिलवाती है। युवक की शादी पिछले ही साल हुई थी। एसएसपी ने एसएचओ को जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। मामला मूढ़ापांडे थाना क्षेत्र के गांव सरकड़ा का है। युवक को आशंका है कि उसकी पत्नी का किसी और से संबंध है।

युवक ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में कहा कि उसकी शादी 17 मई 2024 को हुई थी। आरोप लगाया कि शादी के बाद से पत्नी उसे लगातार परेशान कर रही है। अक्सर उसे बिना बताए चली जाती है। रातों को भी गायब रहती है। पूछने पर धमकी देती है। खुद भी जान देने की बातें करने लगती है। कहती है कि तुम्हारे घर जहर खाकर या बिजली के तार पकड़ कर जान दे दूंगी और तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को झूठे मुकदमे में फंसवा कर जेल भिजवा दूंगी।

युवक ने पुलिस को बताया कि इतना होने के बाद भी वह अपनी पत्नी को साथ रखने को तैयार है। जबकि पत्नी कहती है कि तुम मेरे साथ मेरे मायके में चलकर रहो और मुझे पैसे कमा कर दो। अपने भाई और रामपुर के टांडा थाना क्षेत्र निवासी बहनोई से भी धमकी दिलवाती है। मामले में एसएसपी ने जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।