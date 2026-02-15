घर पर खाना खाओ...दावत में जा रहे पति को पत्नी ने रोका, नहीं मानने पर बांधे पैर, फिर खा लिया जहर
यूपी के बांदा जिले के पैलानी थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद ने खौफनाक मोड़ ले लिया। दावत में जाने को लेकर हुए झगड़े के बाद पत्नी ने पहले पति के पैर रस्सी से बांध दिए और फिर खुद सल्फास की गोलियां खाकर जान देने की कोशिश कर डाली। हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना पिपराहरी गांव की है। यहां रहने वाली 30 वर्षीय शबाना पत्नी मोहम्मद अनीस ने रविवार दोपहर जहरीली गोलियां खा लीं।
बताया गया कि मोहम्मद अनीस पड़ोसी दोस्त के यहां दावत में जा रहे थे, जबकि पत्नी चाहती थी कि पति घर पर ही खाना खाएं। इसी बात को लेकर दोनों में तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। विवाद बढ़ने पर अनीस चारपाई पर लेट गया। इसी दौरान शबाना ने मौका पाकर रस्सी से पति के पैर बांध दिए और सल्फास की गोलियां निगल लीं। पति ने किसी तरह रस्सी खोली, लेकिन तब तक शबाना बेहोश हो चुकी थी। आनन-फानन में उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।
शराब छोड़ने की नसीहत पर युवक ने खाया जहर
एक अन्य घटना में बिसंडा थाना क्षेत्र के बड़ा गांव निवासी 28 वर्षीय बसंत लाल पुत्र सुखदेव ने भी जहरीला पदार्थ खाकर आत्मघाती कदम उठा लिया। परिजनों के मुताबिक बसंत शराब के नशे में घर आया और घर पर भी पीने लगा। पिता ने रोक-टोक की तो वह नाराज हो गया और गुस्से में जहर खा लिया। हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।
ग्राम पंचायत सचिव ने हाईवे किनारे कार में खाया जहर
वहीं दूसरी ओर बागपत में भी जहर खाकर सुसाइड करने का मामला सामने आया है। बड़ौत क्षेत्र के बिजरौल गांव का रहने वाला अंकुर भारद्वाज पंचायत विभाग में सचिव के पद पर तैनात है। वर्तमान में उनकी तैनाती खेकड़ा ब्लॉक के काठा में चल रही है। पिछले करीब दो साल से वे काठा गांव में तैनात चल रहे है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की सुबह करीब साढ़े 10 बजे अंकुर भारद्वाज विकास भवन पहुंचे थे। जहां उन्होंने विभागीय कार्य किया था। इसके बाद वे कार में सवार होकर काठा गांव के लिए चल दिए थे। बताया जाता है कि जैसे ही वे पाली गांव के पास पहुंचे, तो कार हाईवे किनारे खड़ी कर ली और फिर जहरीला पदार्थ निगल लिया। वहां से गुजर रहे ग्रामीणों को संदेह हुआ, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्राम पंचायत सचिव को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देने के बाद उन्हें हॉयर सेंटर रेफर कर दिया। जिला अस्पताल के सीएमएस डा. अनुराग वार्ष्णेय ने बताया कि पंचायत सचिव की हालत बेहद नाजूक बनी हुई थी। जिसके चलते उन्हें हॉयर सेंटर रेफर कर दिया गया। जिसके बाद परिजन उन्हें उपचार के लिए गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल ले गए थे। जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।
