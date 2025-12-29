Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newswife stopped the bike on the pretext of her slippers falling and jumped into the canal husband also jumped in
चप्पल गिरने के बहाने बाइक रुकवाई और नहर में कूद गई पत्नी, पति ने भी लगाई छलांग

चप्पल गिरने के बहाने बाइक रुकवाई और नहर में कूद गई पत्नी, पति ने भी लगाई छलांग

संक्षेप:

पति-पत्नी नहर के पास पहुंचे ही थे तभी पत्नी ने कहा कि उसकी चप्पल गिर गई है। चप्पल लेने के लिए पति ने बाइक रोक दी। चप्पल पहनने के बाद पत्नी शौच के लिए जाने की बात कहकर नहर की तरफ चली गई। उसने नहर में छलांग लगा दी। यह देख पति शोर मचाते हुए दौड़ा। वह भी नहर में कूद गया।

Dec 29, 2025 09:29 pm ISTAjay Singh संवाददाता, पैंतेपुर (सीतापुर)
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के सीतापुर के पैतेपुर इलाके में ससुराल से पति के साथ बाइक से लौट रहीं सीबा (22) ने बहाने से बाइक रुकवाई। इसके बाद उसने शारदा सहायक नहर मे छलांग लगा दी। पत्नी को कूदता देख बचाने के लिए पति भी नहर में कूद गया पर तब तक वह पानी में डूब गई। सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मी गोताखोरों की मदद से महिला की खोजबीन की पर महिला का कुछ पता नहीं चला।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

महमूदाबाद के केसरवारा निवासी सीबा की शादी तीन वर्ष पहले बाराबंकी के घुंघटेर निवासी आरिफ के साथ हुई थी। आरिफ के मुताबिक सोमवार को सीबा को केसरवारा स्थित मायके जाना था। वह बाइक नहीं चला पाते हैं। उन्होंने अपने दोस्त अनुपम को बाइक चलाने के लिए बुलाया। बाइक से वह सीबा और अनुपम तीनों केसरवारा के लिए निकल पड़े। दोपहर करीब 2:30 बजे वह महमूदाबाद के पैतेपुर स्थित शारदा सहायक नहर के पास पहुंचे ही थे तभी पत्नी सीबा ने कहा कि उसकी चप्पल गिर गई है। चप्पल लेने के लिए अनुपम ने बाइक रोक दी। सीबा चप्पल पहनने के बाद वह शौच के लिए जाने की बात कहकर नहर की तरफ चली गई।

ये भी पढ़ें:सीएम योगी के आदेश से 12 वीं तक के स्कूल बंद, परिषदीय में इस दिन तक रहेगी छुट्टी

नहर के पास पहुंचते ही सीबा ने छलांग लगा दी। यह देख शोर मचाते हुए दौड़ा। सीबा को बचाने के लिए वह भी नहर में कूद गया, पर तब तक सीबा पानी में डूब चुकी थी, काफी देर खोजने के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चला। सीबा का कुछ पता न चलने पर पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना दी। सीबा के एक डेढ़ वर्ष का बेटा है। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने गोताखोरों की मदद से कई घंटे नहर में खंगाला। काफी मशक्कत के बाद भी सीबा का कुछ पता नहीं चला। थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह के मुताबिक मंगलवार को फिर से सर्च अभियान चलाया जाएगा। परिजनों से पूछताछ की जा रही है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें:यूपी में आठवीं तक के स्कूलों में अब होगी 15 दिन की छुट्टी, शिक्षकों को भी राहत

कोई झगड़ा नहीं हुआ था

पुलिस के मुताबिक रब्बानी ने पूछताछ में बताया कि हम लोगों के बीच कोई विवाद नहीं था। सीबा खुशी- खुशी बाराबंकी से मायके जाने के लिए निकली थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हो गया, जो सीबा ने यह कदम उठा लिया।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |