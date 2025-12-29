चप्पल गिरने के बहाने बाइक रुकवाई और नहर में कूद गई पत्नी, पति ने भी लगाई छलांग

संक्षेप: पति-पत्नी नहर के पास पहुंचे ही थे तभी पत्नी ने कहा कि उसकी चप्पल गिर गई है। चप्पल लेने के लिए पति ने बाइक रोक दी। चप्पल पहनने के बाद पत्नी शौच के लिए जाने की बात कहकर नहर की तरफ चली गई। उसने नहर में छलांग लगा दी। यह देख पति शोर मचाते हुए दौड़ा। वह भी नहर में कूद गया।

उत्तर प्रदेश के सीतापुर के पैतेपुर इलाके में ससुराल से पति के साथ बाइक से लौट रहीं सीबा (22) ने बहाने से बाइक रुकवाई। इसके बाद उसने शारदा सहायक नहर मे छलांग लगा दी। पत्नी को कूदता देख बचाने के लिए पति भी नहर में कूद गया पर तब तक वह पानी में डूब गई। सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मी गोताखोरों की मदद से महिला की खोजबीन की पर महिला का कुछ पता नहीं चला।

महमूदाबाद के केसरवारा निवासी सीबा की शादी तीन वर्ष पहले बाराबंकी के घुंघटेर निवासी आरिफ के साथ हुई थी। आरिफ के मुताबिक सोमवार को सीबा को केसरवारा स्थित मायके जाना था। वह बाइक नहीं चला पाते हैं। उन्होंने अपने दोस्त अनुपम को बाइक चलाने के लिए बुलाया। बाइक से वह सीबा और अनुपम तीनों केसरवारा के लिए निकल पड़े। दोपहर करीब 2:30 बजे वह महमूदाबाद के पैतेपुर स्थित शारदा सहायक नहर के पास पहुंचे ही थे तभी पत्नी सीबा ने कहा कि उसकी चप्पल गिर गई है। चप्पल लेने के लिए अनुपम ने बाइक रोक दी। सीबा चप्पल पहनने के बाद वह शौच के लिए जाने की बात कहकर नहर की तरफ चली गई।

नहर के पास पहुंचते ही सीबा ने छलांग लगा दी। यह देख शोर मचाते हुए दौड़ा। सीबा को बचाने के लिए वह भी नहर में कूद गया, पर तब तक सीबा पानी में डूब चुकी थी, काफी देर खोजने के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चला। सीबा का कुछ पता न चलने पर पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना दी। सीबा के एक डेढ़ वर्ष का बेटा है। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने गोताखोरों की मदद से कई घंटे नहर में खंगाला। काफी मशक्कत के बाद भी सीबा का कुछ पता नहीं चला। थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह के मुताबिक मंगलवार को फिर से सर्च अभियान चलाया जाएगा। परिजनों से पूछताछ की जा रही है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।