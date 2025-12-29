पत्नी ने रुकवाई गाड़ी और नहर में लगा दी छलांग, बचाने के लिए कूदा पति भी

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newswife stopped the bike and jumped into the canal, the husband also jumped to save her
संक्षेप:

उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पति के साथ मायके जा रही महिला ने गाड़ी रुकवाई और नहर में छलांग लगा दी। पत्नी को कूदता देख पति भी नहर में कूद गया। हालांकि तब तक पत्नी डूब गई। पत्नी की तलाश की जा रही है।

Dec 29, 2025 10:16 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के सीतापुर में पैतेपुर इलाके में ससुराल से पति के साथ बाइक से लौट रहीं सीबा (22) ने बहाने से बाइक रुकवाई। इसके बाद उसने शारदा सहायक नहर मे छलांग लगा दी। पत्नी को कूदता देख बचाने के लिए पति भी नहर में कूद गया पर तब तक वह पानी में डूब गई। सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मी गोताखोरों की मदद से महिला की खोजबीन की पर महिला का कुछ पता नहीं चला।

महमूदाबाद के केसरवारा निवासी सीबा की शादी तीन वर्ष पहले बाराबंकी के घुंघटेर निवासी आरिफ के साथ हुई थी। आरिफ के मुताबिक सोमवार को सीबा को केसरवारा स्थित मायके जाना था। वह बाइक नहीं चला पाते हैं। उन्होंने अपने दोस्त अनुपम को बाइक चलाने के लिए बुलाया। बाइक से वह सीबा और अनुपम तीनों केसरवारा के लिए निकल पड़े। दोपहर करीब 2:30 बजे वह महमूदाबाद के पैतेपुर स्थित शारदा सहायक नहर के पास पहुंचे ही थे तभी पत्नी सीबा ने कहा कि उसकी चप्पल गिर गई है। चप्पल लेने के लिए अनुपम ने बाइक रोक दी। उसने चप्पल पहनने के बाद वह शौच के लिए जाने की बात कहकर नहर की तरफ चली गई। नहर के पास पहुंचते ही सीबा ने छलांग लगा दी।

यह देख शोर मचाते हुए दौड़ा। सीबा को बचाने के लिए वह भी नहर में कूद गया, पर तब तक सीबा पानी में डूब चुकी थी, काफी देर खोजने के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चला। सीबा का कुछ पता न चलने पर पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना दी। सीबा के एक डेढ़ वर्ष का बेटा है। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने गोताखोरों की मदद से कई घंटे नहर में खंगाला। काफी मशक्कत के बाद भी सीबा का कुछ पता नहीं चला। थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह के मुताबिक मंगलवार को फिर से सर्च अभियान चलाया जाएगा। परिजनों से पूछताछ की जा रही है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।

कोई झगड़ा नहीं हुआ था: पुलिस के मुताबिक रब्बानी ने पूछताछ में बताया कि हम लोगों के बीच कोई विवाद नहीं था। सीबा खुशी- खुशी बाराबंकी से मायके जाने के लिए निकली थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हो गया, जो सीबा ने यह कदम उठा लिया।

लेखक के बारे में

दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Sitapur News
