गरम रोटी को लेकर क्लेश, पति को फंसाने के लिए बीवी ने बेटी के अपहरण का रचा ड्रामा, ऐसे खुली पोल

संक्षेप: कानपुर जहां गरम रोटी को लेकर एक दंपती में झगड़ा हो गया। इस बात पर नाराज बीवी ने पति को फंसाने के लिए कंट्रोल रूम को फोन कर अपनी तीन साल की बेटी के अपहरण की झूठी सूचना दे दी। 6 घंटे की तलाश और पूछताछ के बाद मामले का खुलासा हो पाया।

यूपी के कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां गरम रोटी को लेकर मियां-बीवी में झगड़ा हो गया। इस बात पर नाराज बीवी ने पति को फंसाने के लिए ऐसा ड्रामा रचा कि पुलिस भी घंटों छानबीन में जुटी रही। दरअसल,पत्नी ने कंट्रोल रूम को फोन कर अपनी तीन साल की बेटी के अपहरण की झूठी सूचना दे दी। सूचना मिलते ही जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस हरकत में आ गई और स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई। छह घंटे तक सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद जब सच्चाई सामने आई तो पुलिस भी हैरान रह गई।

घटना कानपुर सेंट्रल स्टेशन की है। जानकारी के अनुसार, बिहार के पूर्णिया जिले के जलालगढ़ की रहने वाली कल्पना की शादी पांच साल पहले कन्नौज के बरौली परतीतपुरवा के रहने वाले राजेश राजपूत से हुई थी। दोनों के दो बच्चे चार साल का बेटा पप्पू और तीन साल की बेटी हैं। तीन दिन पहले घर में गरम रोटी को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया था। नाराज होकर कल्पना ने अपने पिता को फोन कर बुला लिया। योजना के तहत जब पति राजेश सो गया तो कल्पना ने छोटी बेटी को घर में छोड़ दिया और बेटे को साथ लेकर रात में घर से निकल गई।

शनिवार की रात करीब 2:15 बजे वह कानपुर सेंट्रल पहुंची और प्लेटफॉर्म नंबर 9 से 112 नंबर पर कॉल करके सूचना दी कि उसकी तीन साल की बेटी का कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया है। सूचना मिलते ही जीआरपी और आरपीएफ की टीमें सक्रिय हो गईं। छह घंटे तक स्टेशन और आसपास के 120 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जब पुलिस ने महिला से लगातार पूछताछ की तो उसके बयान बदलते रहे।