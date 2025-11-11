Hindustan Hindi News
गरम रोटी को लेकर क्लेश, पति को फंसाने के लिए बीवी ने बेटी के अपहरण का रचा ड्रामा, ऐसे खुली पोल

संक्षेप: कानपुर  जहां गरम रोटी को लेकर एक दंपती में झगड़ा हो गया। इस बात पर नाराज बीवी ने पति को फंसाने के लिए कंट्रोल रूम को फोन कर अपनी तीन साल की बेटी के अपहरण की झूठी सूचना दे दी। 6 घंटे की तलाश और पूछताछ के बाद मामले का खुलासा हो पाया।

Tue, 11 Nov 2025 05:19 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, कानपुर
यूपी के कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां गरम रोटी को लेकर मियां-बीवी में झगड़ा हो गया। इस बात पर नाराज बीवी ने पति को फंसाने के लिए ऐसा ड्रामा रचा कि पुलिस भी घंटों छानबीन में जुटी रही। दरअसल,पत्नी ने कंट्रोल रूम को फोन कर अपनी तीन साल की बेटी के अपहरण की झूठी सूचना दे दी। सूचना मिलते ही जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस हरकत में आ गई और स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई। छह घंटे तक सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद जब सच्चाई सामने आई तो पुलिस भी हैरान रह गई।

घटना कानपुर सेंट्रल स्टेशन की है। जानकारी के अनुसार, बिहार के पूर्णिया जिले के जलालगढ़ की रहने वाली कल्पना की शादी पांच साल पहले कन्नौज के बरौली परतीतपुरवा के रहने वाले राजेश राजपूत से हुई थी। दोनों के दो बच्चे चार साल का बेटा पप्पू और तीन साल की बेटी हैं। तीन दिन पहले घर में गरम रोटी को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया था। नाराज होकर कल्पना ने अपने पिता को फोन कर बुला लिया। योजना के तहत जब पति राजेश सो गया तो कल्पना ने छोटी बेटी को घर में छोड़ दिया और बेटे को साथ लेकर रात में घर से निकल गई।

शनिवार की रात करीब 2:15 बजे वह कानपुर सेंट्रल पहुंची और प्लेटफॉर्म नंबर 9 से 112 नंबर पर कॉल करके सूचना दी कि उसकी तीन साल की बेटी का कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया है। सूचना मिलते ही जीआरपी और आरपीएफ की टीमें सक्रिय हो गईं। छह घंटे तक स्टेशन और आसपास के 120 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जब पुलिस ने महिला से लगातार पूछताछ की तो उसके बयान बदलते रहे।

शक गहराने पर एक टीम को कन्नौज उसके ससुराल भेजा गया। वहां जाकर पुलिस ने देखा कि बच्ची तो पिता के साथ घर पर खेल रही थी। इसके बाद पूरा मामला खुल गया। इस मामले में जीआरपी प्रभारी ने बताया कि महिला ने पति को फंसाने के इरादे से झूठी सूचना दी थी। बाद में बच्ची को मां के सुपुर्द कर दिया गया, जबकि महिला अपने पिता के साथ बिहार रवाना हो गई।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
