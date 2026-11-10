पत्नी ने पति की चाकू से गोदकर की हत्या, प्रेमी ने भी दिया साथ; सड़क पर फेंक दी लाश
एटा में दो बच्चों और पति को छोड़कर प्रेमी के साथ रह रही महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। परिजनों के अनुसार दिल्ली के मॉडल टाउन में रामसेवक के साथ उसके रिश्ते का चाचा आकाश भी मजदूरी करता था। इसी दौरान रामसेवक की पत्नी सीमा आकाश के संपर्क में आ गई।
एटा, हिन्दुस्तान संवाद। उत्तर प्रदेश के एटा में दो बच्चों और पति को छोड़कर प्रेमी के साथ रह रही महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। शव को भदवास गांव के पास सड़क किनारे फेंक दिया। दीपावली के दिन से मृतक गायब था। इसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर महिला को हिरासत में ले लिया है, जबकि प्रेमी फरार है।
पुलिस को परिजनों की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार दिल्ली के मॉडल टाउन में रामसेवक के साथ उसके रिश्ते का चाचा आकाश भी मजदूरी करता था। इसी दौरान रामसेवक की पत्नी सीमा आकाश के संपर्क में आ गई। पिछले डेढ़ साल से सीमा और आकाश दिल्ली में साथ रह रहे थे। रामसेवक ने इस बात का विरोध किया था और कई बार पुलिस से शिकायत भी की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इसके बाद रामसेवक को रास्ते से हटाने के लिए सीमा और आकाश ने मिलकर खौफनाक साजिश रची।
दीपावली का त्योहार मनाने के लिए सात नवंबर की रात रामसेवक अपने बेटे आदित्य के साथ गांव आया था। वहीं, आरोपी आकाश भी सीमा के साथ गांव पहुंच गया। आठ नवंबर की रात करीब नौ बजे से रामसेवक अचानक लापता हो गए। अगली सुबह नौ नवंबर को भी उनका कोई सुराग नहीं लगा। हाथरस के रहने वाले उनके भांजे राहुल ने फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। इसके बाद ग्रामीणों ने उनकी तलाश शुरू की।
परिजनों ने पुलिस को बताया कि सोमवार को भाई ने रामसेवक के मोबाइल पर फोन किया, जो उस समय सीमा के पास था। फोन उठाने पर मृतक की दिल्ली में रहने वाली सास (सीमा की मां) ने बताया कि रामसेवक की हत्या कर दी गई है। परिजनों ने इसकी सूचना थाना पिलुआ पुलिस को दी। मंगलवार सुबह करीब 11 बजे तलाश के दौरान भदवास-भदुआ के बीच हाईवे के किनारे रामसेवक का शव पड़ा मिला। पुलिस के अनुसार शव देखकर लग रहा था कि पहले चाकू मारे गए, फिर पत्थरों से कुचलकर मौत के घाट उतारा गया।
घटना की जानकारी मिलते ही सीओ सदर संकल्पदीप कुशवाहा और थानाध्यक्ष संदीप राणा पुलिस मौके पर पहुंचे। इसके बाद स्पेशल टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। मृतक के भाई भूपसिंह की तहरीर पर पिलुआ थाने में सीमा और उसके प्रेमी आकाश के खिलाफ हत्या मुकदमा दर्ज किया गया है।
क्या बोली पुलिस
एटा के एसएसपी डॉ.इलामारन ने कहा कि प्रेम-प्रसंग में युवक की हत्या हुई है। गुमशुदगी की रिपोर्ट हत्या में तरमीम कर दी गई है। आरोपी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। फरार आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है। डेढ़ वर्ष से महिला आरोपी प्रेमी के संपर्क में थी।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें