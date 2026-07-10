मायके से नहीं आने पर पत्नी की चाकू गोदकर हत्या, 14 साल पहले लव मैरिज की थी

सहारनपुर के छुटमलपुर में पत्नी की हत्या के आरोपी सन्नी सैनी को फतेहपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि पत्नी के साथ लौटने से इनकार करने पर उसने दो-तीन दिन पहले ही चाकू खरीद लिया था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद कर आर्म्स एक्ट की धारा भी बढ़ा दी है।

सहारनपुर के छुटमलपुर में मायके से पत्नी के नहीं लौटने पर पति ने उसकी हत्या कर दी। हालांकि पत्नी मीनू की हत्या किसी अचानक आए गुस्से का परिणाम नहीं थी, बल्कि इसकी पूरी तैयारी पहले से कर ली गई थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी पति सन्नी सैनी ने घटना से दो-तीन दिन पहले ही हत्या के इरादे से चाकू खरीद लिया था। पूछताछ में आरोपी ने इस बात को स्वीकार करते हुए बताया कि पत्नी के लगातार उसके साथ घर लौटने से इनकार करने के बाद उसने यह कदम उठाने की योजना बनाई थी। फतेहपुर थाना पुलिस ने गुरुवार को प्रभारी निरीक्षक वीरेन्द्र सिंह राणा के नेतृत्व में आरोपी सन्नी सैनी निवासी रजापुर को रुड़की रोड स्थित ओम सिटी कॉलोनी के गेट के पास से गिरफ्तार कर लिया।

14 साल पहले लव मैरिज की थी पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया। चाकू बरामद होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में आर्म्स एक्ट की संबंधित धारा भी बढ़ा दी है। पुलिस आरोपी से पूछताछ के आधार पर मामले के अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक, सन्नी और मीनू का करीब 14-15 वर्ष पहले प्रेम विवाह हुआ था। दोनों के चार बच्चे हैं और शुरुआती वर्षों में उनका वैवाहिक जीवन सामान्य रहा। हालांकि पिछले कुछ समय से दोनों के बीच घरेलू विवाद बढ़ गए थे। इसी विवाद के चलते करीब 20 दिन पहले मीनू अपने मायके चली गई थी और वहीं रह रही थी।

मायके से वापस बुलाने की मिन्नतें कीं आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह पत्नी को वापस घर ले जाने के लिए कई बार उसके मायके गया। उसने मीनू को मनाने की काफी कोशिश की और साथ चलने के लिए अनुरोध भी किया, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। घटना वाले दिन भी वह इसी उद्देश्य से मीनू के पास पहुंचा था। जब मीनू ने एक बार फिर उसके साथ जाने से इनकार कर दिया, तो आरोपी ने पहले से खरीदे गए चाकू से उस पर हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से मीनू की मौके पर ही मौत हो गई।