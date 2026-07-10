Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मायके से नहीं आने पर पत्नी की चाकू गोदकर हत्या, 14 साल पहले लव मैरिज की थी

By sandeep
हिन्दुस्तान, संवाददाता, छुटमलपुर (सहारनपुर)
Follow us on Google News
share

सहारनपुर के छुटमलपुर में पत्नी की हत्या के आरोपी सन्नी सैनी को फतेहपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि पत्नी के साथ लौटने से इनकार करने पर उसने दो-तीन दिन पहले ही चाकू खरीद लिया था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद कर आर्म्स एक्ट की धारा भी बढ़ा दी है।

मायके से नहीं आने पर पत्नी की चाकू गोदकर हत्या, 14 साल पहले लव मैरिज की थी

सहारनपुर के छुटमलपुर में मायके से पत्नी के नहीं लौटने पर पति ने उसकी हत्या कर दी। हालांकि पत्नी मीनू की हत्या किसी अचानक आए गुस्से का परिणाम नहीं थी, बल्कि इसकी पूरी तैयारी पहले से कर ली गई थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी पति सन्नी सैनी ने घटना से दो-तीन दिन पहले ही हत्या के इरादे से चाकू खरीद लिया था। पूछताछ में आरोपी ने इस बात को स्वीकार करते हुए बताया कि पत्नी के लगातार उसके साथ घर लौटने से इनकार करने के बाद उसने यह कदम उठाने की योजना बनाई थी। फतेहपुर थाना पुलिस ने गुरुवार को प्रभारी निरीक्षक वीरेन्द्र सिंह राणा के नेतृत्व में आरोपी सन्नी सैनी निवासी रजापुर को रुड़की रोड स्थित ओम सिटी कॉलोनी के गेट के पास से गिरफ्तार कर लिया।

14 साल पहले लव मैरिज की थी

पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया। चाकू बरामद होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में आर्म्स एक्ट की संबंधित धारा भी बढ़ा दी है। पुलिस आरोपी से पूछताछ के आधार पर मामले के अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक, सन्नी और मीनू का करीब 14-15 वर्ष पहले प्रेम विवाह हुआ था। दोनों के चार बच्चे हैं और शुरुआती वर्षों में उनका वैवाहिक जीवन सामान्य रहा। हालांकि पिछले कुछ समय से दोनों के बीच घरेलू विवाद बढ़ गए थे। इसी विवाद के चलते करीब 20 दिन पहले मीनू अपने मायके चली गई थी और वहीं रह रही थी।

ये भी पढ़ें:16 साल की साली से निकाह करने को पत्नी की हत्या, पति ने तेजाब पिलाकर मार डाला
ये भी पढ़ें:पत्नी के दोबारा शादी के बाद पहले पति से गुजारा भत्ता क्यों? HC ने मांग जवाब

मायके से वापस बुलाने की मिन्नतें कीं

आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह पत्नी को वापस घर ले जाने के लिए कई बार उसके मायके गया। उसने मीनू को मनाने की काफी कोशिश की और साथ चलने के लिए अनुरोध भी किया, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। घटना वाले दिन भी वह इसी उद्देश्य से मीनू के पास पहुंचा था। जब मीनू ने एक बार फिर उसके साथ जाने से इनकार कर दिया, तो आरोपी ने पहले से खरीदे गए चाकू से उस पर हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से मीनू की मौके पर ही मौत हो गई।

ये भी पढ़ें:Video: पत्नी से झगड़े के बाद पति ने खाया सल्फास, मौत से पहले लगाए आरोप

हत्या के लिए खरीदा नया चाकू

पुलिस का कहना है कि आरोपी के बयान और बरामद साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि हत्या पूर्व नियोजित थी। इसी आधार पर पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर आरोपी को गिरफ्तार किया और हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। वहीं, पुलिस मामले की विवेचना जारी रखते हुए सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।