पति से संबंध बनाते वक्त पत्नी ने रेता गला, फिर प्रेमी संग भी...भांजे से अफेयर बना हत्या की वजह

संक्षेप: शाहजहांपुर में पत्नी पूजा ने पति बलराम की गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक, उसने पहले पति से संबंध बनाए और उसी दौरान वारदात की। आरोप है कि बाद में प्रेमी (रिश्ते का भांजा) संग भी संबंध बनाए। बेटे के बयान से शक गहराया, पूछताछ में जुर्म कबूल हुआ।

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में पत्नी द्वारा पति की गला काटकर हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि आरोपी पत्नी ने पहले पति के साथ संबंध बनाए और उसी दौरान धारदार हथियार से उसका गला काटकर हत्या कर दी। इसके बाद मौके पर मौजूद प्रेमी के साथ भी पास में पड़े पुआल पर संबंध बनाने का आरोप है। हत्या के बाद महिला ने पूरे मामले का दोष प्रेमी पर मढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की जांच में सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने आरोपी महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पुलिस के अनुसार, 28 जनवरी की शाम आदेश नाम का युवक हरदोई से अपने दोस्त रामचंद्र के साथ निकला था। उसने दोस्त से कहा कि वह अपनी मामी के घर जा रहा है और पार्टी देगा। रास्ते में दोनों ने देसी शराब खरीदी और पीने के बाद पुवायां थाना क्षेत्र के भटपुरा चटू गांव पहुंचे। गांव पहुंचने पर आदेश ने रामचंद्र को बाइक के पास बाहर खड़ा कर दिया और खुद घर के अंदर चला गया। इसी दौरान घर के भीतर बलराम की हत्या कर दी गई।

अगली सुबह 29 जनवरी को बलराम के छोटे भाई राजू उसे काम पर बुलाने पहुंचे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब वह कमरे में गया तो बलराम का शव पड़ा मिला और पत्नी पूजा पास में ही लेटी हुई थी। पुलिस को सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंची और पूछताछ शुरू की। परिवार व ग्रामीणों से बातचीत में मामला संदिग्ध लगा। पुलिस ने दंपति के सात वर्षीय बेटे से बात की तो उसने बताया कि पिता के चिल्लाने पर मां ने कहा था कि “पापा को सुई लगा रहे हैं।” इस बयान के बाद पुलिस का शक पत्नी पर और गहरा गया।