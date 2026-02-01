Hindustan Hindi News
पति से संबंध बनाते वक्त पत्नी ने रेता गला, फिर प्रेमी संग भी...भांजे से अफेयर बना हत्या की वजह

संक्षेप:

शाहजहांपुर में पत्नी पूजा ने पति बलराम की गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक, उसने पहले पति से संबंध बनाए और उसी दौरान वारदात की। आरोप है कि बाद में प्रेमी (रिश्ते का भांजा) संग भी संबंध बनाए। बेटे के बयान से शक गहराया, पूछताछ में जुर्म कबूल हुआ।

Feb 01, 2026 09:55 am ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में पत्नी द्वारा पति की गला काटकर हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि आरोपी पत्नी ने पहले पति के साथ संबंध बनाए और उसी दौरान धारदार हथियार से उसका गला काटकर हत्या कर दी। इसके बाद मौके पर मौजूद प्रेमी के साथ भी पास में पड़े पुआल पर संबंध बनाने का आरोप है। हत्या के बाद महिला ने पूरे मामले का दोष प्रेमी पर मढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की जांच में सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने आरोपी महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के अनुसार, 28 जनवरी की शाम आदेश नाम का युवक हरदोई से अपने दोस्त रामचंद्र के साथ निकला था। उसने दोस्त से कहा कि वह अपनी मामी के घर जा रहा है और पार्टी देगा। रास्ते में दोनों ने देसी शराब खरीदी और पीने के बाद पुवायां थाना क्षेत्र के भटपुरा चटू गांव पहुंचे। गांव पहुंचने पर आदेश ने रामचंद्र को बाइक के पास बाहर खड़ा कर दिया और खुद घर के अंदर चला गया। इसी दौरान घर के भीतर बलराम की हत्या कर दी गई।

अगली सुबह 29 जनवरी को बलराम के छोटे भाई राजू उसे काम पर बुलाने पहुंचे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब वह कमरे में गया तो बलराम का शव पड़ा मिला और पत्नी पूजा पास में ही लेटी हुई थी। पुलिस को सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंची और पूछताछ शुरू की। परिवार व ग्रामीणों से बातचीत में मामला संदिग्ध लगा। पुलिस ने दंपति के सात वर्षीय बेटे से बात की तो उसने बताया कि पिता के चिल्लाने पर मां ने कहा था कि “पापा को सुई लगा रहे हैं।” इस बयान के बाद पुलिस का शक पत्नी पर और गहरा गया।

कड़ाई से पूछताछ करने पर पूजा ने जुर्म कबूल कर लिया। जांच में पता चला कि पूजा का अपने रिश्ते के भांजे से प्रेम संबंध था। आरोप है कि वह पति से सोशल मीडिया पर गम भरे गाने व रील डलवाती थी ताकि प्रेमी उन्हें देख सके। हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए उसने अपना मोबाइल भी तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।