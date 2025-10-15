पूर्व पति को फंसाने के लिए पत्नी ने खुद पर चलवा दी गोली, प्रेमी संग गिरफ्तार

संक्षेप: एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह और सीओ हाईवे राजेश कुमार ने प्रेसवार्ता कर मूंढापांडे में सोमवार को हुए गोलीकांड का खुलासा किया। एसपी सिटी ने बताया कि सोमवार को वीरपुर बिरयार उर्फ खरग निवासी रहाना ने तहरीर दी थी। उसने नसरीन के पूर्व पति हबीब, उसके साथी यासीन और एक अज्ञात शख्स पर आरोप लगाया था।

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के मूंढापांडे थाना क्षेत्र में सोमवार को गोली लगने से घायल हुई महिला नसरीन ने अपने पूर्व पति हबीब को फंसाने के लिए खुद को गोली मरवाई थी। मंगलवार को पुलिस ने महिला के वर्तमान पति अफजाल और उसके साथी इसरार को गिरफ्तार कर गोलीकांड का खुलासा किया है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि इसकी साजिश रचने में महिला के साथ उसका वर्तमान पति और तीन अन्य लोग शामिल थे। गिरफ्तार किये गए दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। जबकि महिला का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है, उसे भी पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है। वारदात में शामिल दो अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।

सोमवार को पुलिस लाइन में एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह और सीओ हाईवे राजेश कुमार ने प्रेसवार्ता कर मूंढापांडे में सोमवार को हुए गोलीकांड का खुलासा किया। एसपी सिटी ने बताया कि सोमवार को वीरपुर बिरयार उर्फ खरग निवासी रहाना ने तहरीर देकर बताया कि उसकी भाभी नसरीन सोमवार सुबह अपने पति अफजाल के साथ बाइक पर दवाई लेने रामपुर जा रही थी।

आरोप लगाया कि उसी दौरान नसरीन के पूर्व पति हबीब, उसके साथी यासीन और एक अज्ञात आरोपी ने गाली गलौज कर मुकदमा वापसी का दबाव बनाया और विरोध करने पर गोली मार दी। जिसमें नसरीन की पीठ में छर्रे लगे और वह घायल हो गई। पुलिस ने तहरीर पर केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि नसरीन का तीन साल पहले हबीब से निकाह हुआ था। करीब डेढ़ साल पहले उससे अलग होकर नसरीन ने अफजाल से दूसरा निकाह कर लिया था जबकि वह पहले से शादीशुदा था। इसके बाद नसरीन, हबीब और उसके परिवार वालों पर तीन अलग-अलग मुकदमे लिखे गए। हालांकि किसी में हबीब जेल नहीं गया।

एसपी सिटी के अनुसार आरोपी नसरीन के साथ उसका वर्तमान पति अफजाल, उसका मौसेरा भाई नफीस और दो दोस्त लल्ला और उसका भाई इसरार इस साजिश में शामिल हो गए। इसके बाद योजना के तहत सोमवार को नसरीन पति के साथ बाइक पर रामपुर जाने की बात कहकर घर से निकली। रास्ते में मुड़िया मलूकपुर के जंगल में तीनों अन्य आरोपी पहले से मौजूद थे। तय योजना के तहत ही तीनों में से एक ने 12 बोर के तमंचे से गोली चलाई, जिसके छर्रे जो नसरीन के पीठ में लगे। एसपी सिटी ने बताया कि दोनों के पास से वारदात में प्रयुक्त बाइक, 12 बोर का तमंचा, खेखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद कर लिये हैं। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया।