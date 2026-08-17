देवर के साथ अवैध संबंधों के चलते पति का कत्ल करने वाली पत्नी समेत 4 को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाई सजा

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में देवर के साथ अवैध संबंधों के चलते पति का कत्ल करने वाली पत्नी समेत 4 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश की अदालत ने चारों दोषियों पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जलालपुर थाना क्षेत्र के पुरैनी गांव में पति की नृशंस हत्या में सोमवार को पत्नी, भाई और साले सहित चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) रनवीर सिंह की अदालत ने चारों दोषियों पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। बता दें कि पत्नी ने देवर से अवैध संबंधों के चलते सभी के साथ मिल वारदात को अंजाम दिया था।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मणिकर्ण शुक्ल ने बताया कि जलालपुर थाना क्षेत्र के पुरैनी गांव की राजरानी पत्नी प्रताप लोधी का पुत्र वैदेहीशरण 5 अक्टूबर 2021 को लापता हो गया था। 7 नवंबर 2021 को राजरानी ने पुत्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। दूसरे दिन ही 8 नवंबर को उसके पुत्र का शव गांव के कुएं से बरामद हो गया। पुलिस ने इस मामले की जांच-पड़ताल शुरू की तो घटना की परतें उखड़नी शुरू हो गई। दरअसल वैदेहीशरण की पत्नी शिवकुमारी का देवर निरंजन उर्फ बबलू से प्रेमप्रसंग चल रहा था। इस बात की भनक वैदेहीशरण को लग गई थी। इसके चलते उसने पत्नी पर सख्ती करनी शुरू कर दी।

पत्नी ने रची थी हत्या की साजिश प्रेमप्रसंग में पति के रोड़ा बनने पर पत्नी ने उसकी हत्या का तानाबाना बुना और 5 अक्टूबर को शराब पिलाने के बाद गला दबाकर हत्या कर दी। यही नहीं शव को पास के कुएं में फेंककर ऊपर से मिट्टी डाल दी। मृतक की मां की तहरीर पर पुलिस ने पत्नी शिवकुमारी, भाई निरंजन उर्फ बबलू, प्रताप लोधी उर्फ मुखिया और मृतक के साले रमाकांत निवासी करही थाना जरिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। सोमवार को मुकदमे की सुनवाई करते हुए अदालत ने सभी को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।