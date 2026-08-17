देवर के साथ अवैध संबंधों के चलते पति का कत्ल करने वाली पत्नी समेत 4 को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाई सजा
उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में देवर के साथ अवैध संबंधों के चलते पति का कत्ल करने वाली पत्नी समेत 4 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश की अदालत ने चारों दोषियों पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जलालपुर थाना क्षेत्र के पुरैनी गांव में पति की नृशंस हत्या में सोमवार को पत्नी, भाई और साले सहित चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) रनवीर सिंह की अदालत ने चारों दोषियों पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। बता दें कि पत्नी ने देवर से अवैध संबंधों के चलते सभी के साथ मिल वारदात को अंजाम दिया था।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मणिकर्ण शुक्ल ने बताया कि जलालपुर थाना क्षेत्र के पुरैनी गांव की राजरानी पत्नी प्रताप लोधी का पुत्र वैदेहीशरण 5 अक्टूबर 2021 को लापता हो गया था। 7 नवंबर 2021 को राजरानी ने पुत्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। दूसरे दिन ही 8 नवंबर को उसके पुत्र का शव गांव के कुएं से बरामद हो गया। पुलिस ने इस मामले की जांच-पड़ताल शुरू की तो घटना की परतें उखड़नी शुरू हो गई। दरअसल वैदेहीशरण की पत्नी शिवकुमारी का देवर निरंजन उर्फ बबलू से प्रेमप्रसंग चल रहा था। इस बात की भनक वैदेहीशरण को लग गई थी। इसके चलते उसने पत्नी पर सख्ती करनी शुरू कर दी।
पत्नी ने रची थी हत्या की साजिश
प्रेमप्रसंग में पति के रोड़ा बनने पर पत्नी ने उसकी हत्या का तानाबाना बुना और 5 अक्टूबर को शराब पिलाने के बाद गला दबाकर हत्या कर दी। यही नहीं शव को पास के कुएं में फेंककर ऊपर से मिट्टी डाल दी। मृतक की मां की तहरीर पर पुलिस ने पत्नी शिवकुमारी, भाई निरंजन उर्फ बबलू, प्रताप लोधी उर्फ मुखिया और मृतक के साले रमाकांत निवासी करही थाना जरिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। सोमवार को मुकदमे की सुनवाई करते हुए अदालत ने सभी को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
शामली : पिता-पुत्र की हत्या में बर्खास्त सिपाही, भाई समेत तीन को आजीवन कारावास, पिता को पांच साल की कैद
-वहीं दो लाख रुपये के विवाद में मेरठ के कंकरखेड़ा निवासी 45 वर्षीय भूपेंद्र सिंह और उनके बेटे 20 साल के अर्जुन की गोली मारकर हत्या करने के मामले में सोमवार को अदालत ने सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एससी-एसटी) सुरेंद्र कुमार राय ने इस प्रकरण में यूपी पुलिस से बर्खास्त सिपाही विक्रांत, उसके भाई अर्जुन और चचेरे भाई मोनू को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, मुख्य दोषी विक्रांत के पिता वीरेंद्र को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने चारों दोषियों पर अलग-अलग धाराओं में कुल 2.18 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी संजय चौहान, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र धीरयान और वादी के निजी अधिवक्ता ब्रह्मपाल सिंह चौहान ने बताया कि मेरठ के कंकरखेड़ा में न्यू सैनिक विहार कॉलोनी निवासी सुरेश देवी ने 6 अप्रैल 2022 की रात कांधला थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उनका कहना था कि उनके बेटे भूपेंद्र ने मखमूलपुर निवासी यूपी पुलिस से बर्खास्त सिपाही विक्रांत से दो लाख रुपये उधार लिए थे। इसमें से 50 हजार रुपये वापस कर दिए गए लेकिन विक्रांत 5.80 लाख रुपये की मांग कर रहा था। पांच अप्रैल 2022 को विक्रांत ने भूपेंद्र और उसकी मां सुरेश देवी को मखमूलपुर बुलाया था।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें