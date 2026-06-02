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दूसरी शादी की पत्नी ने व्हाट्सएप पर फोटो भेजी; सदमे में पति ने घर में कर लिया सुसाइड, परिवार में हड़कंप

sandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, चंदौसी (संभल)
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संभल के चंदौसी में पत्नी की दूसरी शादी से आहत 35 वर्षीय उपेंद्र शर्मा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पत्नी ने दूसरी शादी की तस्वीरें व्हाट्सएप पर भेजी थीं, जिसके बाद वह तनाव में था। सोमवार सुबह उसका शव घर में फंदे से लटका मिला। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

दूसरी शादी की पत्नी ने व्हाट्सएप पर फोटो भेजी; सदमे में पति ने घर में कर लिया सुसाइड, परिवार में हड़कंप

संभल जिले के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र स्थित आनंद विहार कॉलोनी में एक युवक ने पत्नी की दूसरी शादी से आहत होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सोमवार सुबह उसका शव घर के कमरे में छत के कुंडे से लटका मिलने से परिवार में कोहराम मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच की जा रही है। मृतक की पहचान 35 वर्षीय उपेंद्र शर्मा के रूप में हुई है। वह स्थानीय स्तर पर एक प्लाईवुड की दुकान पर मजदूरी करता था। उपेंद्र के पिता हरिशंकर शर्मा पुजारी हैं। परिजनों के अनुसार रविवार रात करीब आठ बजे उपेंद्र ने परिवार के साथ भोजन किया था। इसके बाद वह पास में स्थित अपने दूसरे मकान में सोने के लिए चला गया।

पत्नी की दूसरी शादी से आहत पति ने सुसाइड किया

सोमवार सुबह जब उसकी मां ओमवती उसे जगाने पहुंचीं तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। काफी आवाज लगाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद पड़ोस की छत के रास्ते उसके बेटे को कमरे में भेजा गया। अंदर का दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए। उपेंद्र का शव रस्सी के सहारे छत के कुंडे से लटका हुआ था। परिजनों ने बताया कि उपेंद्र की पत्नी ममता ने 25 मई को गुरुग्राम निवासी एक युवक से दूसरी शादी कर ली थी। शादी के बाद उसने अपने विवाह की तस्वीरें उपेंद्र के व्हाट्सएप नंबर पर भेजी थीं। तस्वीरें देखने के बाद से वह मानसिक रूप से बेहद परेशान रहने लगा था। बताया गया कि मार्च महीने में स्वास्थ्य खराब होने के कारण उपेंद्र पत्नी के साथ गुरुग्राम से चंदौसी लौट आया था, लेकिन कुछ समय बाद पत्नी वापस गुरुग्राम चली गई थी।

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परिवार का रो-रोकर बुरा हाल, मृतक के दो बच्चे हैं

मृतक के दो बच्चे हैं। बेटा प्रियांशु और बेटी तमन्ना फिलहाल अपने दादा-दादी के साथ चंदौसी में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। घटना के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। मृतक का मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल साक्ष्य भी कब्जे में लिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना ने पूरे इलाके में शोक और चर्चा का माहौल पैदा कर दिया है।

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