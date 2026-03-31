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पत्नी ने हैलो कहा और..., मायके से ससुराल के बीच महिला गुम; पति ने जताया ये शक

Mar 31, 2026 06:38 pm ISTAjay Singh संवाददाता, बाराबंकी
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पति के मुताबिक 18 मार्च की शाम को एक अन्य नंबर से कॉल आई, जिसमें उनकी पत्नी ने हैलो कहा, लेकिन पीछे से किसी के फोन छीनने जैसी आवाज आने के बाद कॉल कट गई। पति को शक है कि उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि 16 मार्च को थाना जहांगीराबाद में शिकायत करने गए थे।

पत्नी ने हैलो कहा और..., मायके से ससुराल के बीच महिला गुम; पति ने जताया ये शक

UP News : उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के थाना जहांगीराबाद क्षेत्र से एक महिला के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने का मामला सामने आया है। पीड़ित पति ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर पत्नी के अपहरण की आशंका जताई। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पति का कहना है कि 18 मार्च की शाम चार बजे के करीब उन्हें एक कॉल आई जिसमें उनकी पत्नी ने बस हैलो ही कहा था कि लगा कि किसी ने उनसे फोन छीन लिया। इसके बाद कॉल कट गई।

क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले निवासी अमर सिंह ने बताया कि उनकी पत्नी पिछले 6 मार्च 2026 को अपने मायके जिला बेतिया (बिहार) अपनी बहन की बेटी के विवाह में शामिल होने गई थीं। विवाह के बाद साले ने 15 मार्च को पत्नी को ट्रेन से वापस भेजने की जानकारी दी। पीड़ित के अनुसार 15 मार्च को दोपहर करीब 12 बजे पत्नी से फोन पर बात हुई थी, जिसमें उन्होंने स्टेशन पहुंचने पर लेने आने को कहा था। अमर सिंह स्टेशन पर काफी देर तक इंतजार करते रहे, लेकिन पत्नी नहीं पहुंचीं और मोबाइल फोन बंद हो गया।

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जब इस संबंध में साले से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वह बहन को ट्रेन में बैठा चुके हैं। इसके बाद 18 मार्च को शाम करीब 4 बजे एक अन्य नंबर से कॉल आई, जिसमें पत्नी ने हैलो कहा, लेकिन पीछे से किसी के फोन छीनने जैसी आवाज आने के बाद कॉल कट गई। पीड़ित का आरोप है कि उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि 16 मार्च को थाना जहांगीराबाद में शिकायत करने गए थे।

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तब पुलिस ने उन्हें पुलिस अधीक्षक कार्यालय जाने की सलाह दी। काफी तलाश के बावजूद महिला का कोई सुराग नहीं लग सका है। वह एसपी कार्यालय गए। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित की पत्नी का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। इधर, पीड़ित अमर जल्द से जल्द पत्नी को ढूंढने की गुहार लगा रहे हैं।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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