पत्नी ने हैलो कहा और..., मायके से ससुराल के बीच महिला गुम; पति ने जताया ये शक

पति के मुताबिक 18 मार्च की शाम को एक अन्य नंबर से कॉल आई, जिसमें उनकी पत्नी ने हैलो कहा, लेकिन पीछे से किसी के फोन छीनने जैसी आवाज आने के बाद कॉल कट गई। पति को शक है कि उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि 16 मार्च को थाना जहांगीराबाद में शिकायत करने गए थे।

UP News : उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के थाना जहांगीराबाद क्षेत्र से एक महिला के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने का मामला सामने आया है। पीड़ित पति ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर पत्नी के अपहरण की आशंका जताई। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पति का कहना है कि 18 मार्च की शाम चार बजे के करीब उन्हें एक कॉल आई जिसमें उनकी पत्नी ने बस हैलो ही कहा था कि लगा कि किसी ने उनसे फोन छीन लिया। इसके बाद कॉल कट गई।

क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले निवासी अमर सिंह ने बताया कि उनकी पत्नी पिछले 6 मार्च 2026 को अपने मायके जिला बेतिया (बिहार) अपनी बहन की बेटी के विवाह में शामिल होने गई थीं। विवाह के बाद साले ने 15 मार्च को पत्नी को ट्रेन से वापस भेजने की जानकारी दी। पीड़ित के अनुसार 15 मार्च को दोपहर करीब 12 बजे पत्नी से फोन पर बात हुई थी, जिसमें उन्होंने स्टेशन पहुंचने पर लेने आने को कहा था। अमर सिंह स्टेशन पर काफी देर तक इंतजार करते रहे, लेकिन पत्नी नहीं पहुंचीं और मोबाइल फोन बंद हो गया।

जब इस संबंध में साले से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वह बहन को ट्रेन में बैठा चुके हैं। इसके बाद 18 मार्च को शाम करीब 4 बजे एक अन्य नंबर से कॉल आई, जिसमें पत्नी ने हैलो कहा, लेकिन पीछे से किसी के फोन छीनने जैसी आवाज आने के बाद कॉल कट गई। पीड़ित का आरोप है कि उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि 16 मार्च को थाना जहांगीराबाद में शिकायत करने गए थे।