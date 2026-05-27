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स्कूटी से जा रही पत्नी को सड़क पर रोका, सरेराह गला रेत कर मार डाला; राजधानी में सनसनीखेज हत्या

Ajay Singh वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊ
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बुधवार  को दोपहर में चांदनी स्कूटी से पीली कालोनी जा रही थी। इस बीच इडगे के पीछे शाहिद ने चांदनी को रोका। दोनों में विवाद हो गया। विवाद के दौरान शाहिद ने चांदनी पर ताबड़तोड़ धारदार हथियार से कई वार किए। इसके बाद गला रेत दिया। लोग जब तक दौड़ते हुए वहां पहुंचे शाहिद मौके से भाग निकला।

स्कूटी से जा रही पत्नी को सड़क पर रोका, सरेराह गला रेत कर मार डाला; राजधानी में सनसनीखेज हत्या

UP News : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुधवार की दोपहर एक शख्स ने सरेराह अपनी पत्नी की निर्ममता से हत्या कर दी। राजधानी के बाजारखाला इलाके में ईदगाह के पीछे युवक ने स्कूटी से जा रही पत्नी को रोका। दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। इसके बाद पति ने पत्नी पर धारदार हथियार से कई वार कर दिए। गला रेत कर उसने सरेराह पत्नी की हत्या कर डाली। यह सब देख और सुनकर लोग सन्न रह गए। लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे लेकिन तब तक पत्नी की मौत हो चुकी थी।

वारदात, बुधवार दोपहर लखनऊ के बाजारखाला इलाके में हुई। यहां ईदगाह के पीछे हुई इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि पति-पत्नी का कई सालों से विवाद चल रहा था। कोर्ट में तलाक का मुकदमा भी चल रहा था। पत्नी तीन महीने से मायके में रह रही थी। कुछ लोगों का कहना है कि वारदात को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया। पति ने ही फोन करके पत्नी को बुलाया और फिर उसकी हत्या कर डाली।

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मिली जानकारी के अनुसार हत्यारोपी लखनऊ के खजुहा क्षेत्र का निवासी शाहिद है। आठ साल पहले चांदनी (उम्र 35 वर्ष) से उसने लव मैरिज की थी। दोनों में कई साल से विवाद चल रहा था। कोर्ट में तलाक का केस भी चल रहा था। इंस्पेक्टर बाजरखाला ब्रजेश कुमार सिंह के इस बारे में बताया कि चांदनी बुधवार दोपहर स्कूटी से पीली कालोनी जा रही थी। इस बीच इडगे के पीछे शाहिद ने चांदनी को रोका। दोनों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि शाहिद का गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने चांदनी पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ कई वार कर दिए।

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इसके बाद बड़ी बेरहमी से उसने पत्नी का गला रेत डाला। शोर सुनकर जब तक लोग दौड़े शाहिद फरार हो गया। सूचना पर पुलिस बल के साथ अधिकारियों और फोरेंसिक टीम ने मौके का निरीक्षण किया। फोरेंसिक टीम ने मौके से कई सबूत इक्ट्ठा किए। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें दबिश दे रही हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है। हत्यारोपी शाहिद को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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