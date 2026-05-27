स्कूटी से जा रही पत्नी को सड़क पर रोका, सरेराह गला रेत कर मार डाला; राजधानी में सनसनीखेज हत्या

बुधवार को दोपहर में चांदनी स्कूटी से पीली कालोनी जा रही थी। इस बीच इडगे के पीछे शाहिद ने चांदनी को रोका। दोनों में विवाद हो गया। विवाद के दौरान शाहिद ने चांदनी पर ताबड़तोड़ धारदार हथियार से कई वार किए। इसके बाद गला रेत दिया। लोग जब तक दौड़ते हुए वहां पहुंचे शाहिद मौके से भाग निकला।

UP News : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुधवार की दोपहर एक शख्स ने सरेराह अपनी पत्नी की निर्ममता से हत्या कर दी। राजधानी के बाजारखाला इलाके में ईदगाह के पीछे युवक ने स्कूटी से जा रही पत्नी को रोका। दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। इसके बाद पति ने पत्नी पर धारदार हथियार से कई वार कर दिए। गला रेत कर उसने सरेराह पत्नी की हत्या कर डाली। यह सब देख और सुनकर लोग सन्न रह गए। लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे लेकिन तब तक पत्नी की मौत हो चुकी थी।

वारदात, बुधवार दोपहर लखनऊ के बाजारखाला इलाके में हुई। यहां ईदगाह के पीछे हुई इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि पति-पत्नी का कई सालों से विवाद चल रहा था। कोर्ट में तलाक का मुकदमा भी चल रहा था। पत्नी तीन महीने से मायके में रह रही थी। कुछ लोगों का कहना है कि वारदात को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया। पति ने ही फोन करके पत्नी को बुलाया और फिर उसकी हत्या कर डाली।

मिली जानकारी के अनुसार हत्यारोपी लखनऊ के खजुहा क्षेत्र का निवासी शाहिद है। आठ साल पहले चांदनी (उम्र 35 वर्ष) से उसने लव मैरिज की थी। दोनों में कई साल से विवाद चल रहा था। कोर्ट में तलाक का केस भी चल रहा था। इंस्पेक्टर बाजरखाला ब्रजेश कुमार सिंह के इस बारे में बताया कि चांदनी बुधवार दोपहर स्कूटी से पीली कालोनी जा रही थी। इस बीच इडगे के पीछे शाहिद ने चांदनी को रोका। दोनों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि शाहिद का गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने चांदनी पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ कई वार कर दिए।