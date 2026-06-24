सुहागरात पर ही पत्नी ने सुना दी अफेयर की कहानी; शादी में बेवफाई से उलझे पति ने कर लिया सुसाइड

बागपत में शादी के साढ़े तीन माह बाद ही पति-पत्नी के रिश्तों में दरार आ गई। पत्नी के मायके जाने और विवाद बढ़ने से परेशान युवक दीपक ने फांसी लगाकर जान दे दी। परिजनों ने पत्नी और ससुराल पक्ष पर उत्पीड़न व 28 लाख रुपये मांगने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शादी के साढ़े तीन माह में ही पति-पत्नी के संबंधों में इस कदर कड़वाहट आ गई कि बात वैवाहिक संबंध खत्म करने और दहेज के सामान वापस लौटाने तक पहुंच गई। आहत युवक ने मंगलवार को घर के अंदर पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। आरोप है कि सुहागरात पर पत्नी ने अपने प्रेम संबंधों के बारे में पति को बता दिया था। इसके बाद से उनके रिश्ते में कड़वाहट आ गई थी। परिजनों का आरोप है ससुरालियों के उत्पीड़न से परेशान होकर युवक ने कदम उठाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पत्नी पर दीपक को परेशान करने का आरोप बागपत शहर की आदर्श कॉलोनी निवासी राहुल कुमार ने बताया कि उसका छोटा भाई दीपक दिल्ली के शकूरपुर में गार्ड की नौकरी करता था। गत 10 मार्च को दीपक की शादी गुड्डी पुत्री सुंदर निवासी नंगला जाफराबाद थाना सिंघावली अहीर के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद ही गुड्डी दीपक को परेशान करने लगी थी। करीब एक माह पहले वह पिता के साथ मायके चली गई थी। गुड्डी ने दीपक और परिवार के अन्य लोगों के खिलाफ फर्जी शिकायत दर्ज करा दी। बाद में दोनों पक्षों में समझौता हो गया था। आरोप है कि गुड्डी और उसके परिजनों ने दोबारा से झूठे प्रार्थना पत्र देने शुरू कर दिए और मामले को रफा-दफा करने के एवज में 28 लाख रुपये की मांग की।

लव अफेयर से आहत दीपक ने सुसाइड किया 22 जून को एसपी कार्यालय परिसर में गुड्डी अपने पिता सुंदर, परिजन सुनील, महेश, मंजू, संदीप, रितेश व राजेश के साथ पहुंची और उसके भाई दीपक व मुझे फर्जी मुकदमे में फंसाने व जेल भिजवाने का दबाव बनाया। इसके गुड्डी और उसके परिजनों ने जबरन समझौता कराया और जेवरात ले लिए। इतना ही नहीं 2.5 लाख रुपये नकद देने के लिए इकरार कराया। इससे उसका भाई दीपक अवसाद में चला गया। मंगलवार सुबह करीब चार बजे दीपक की मां संतोष देवी मंदिर में पूजा करने गई थीं। इसी दौरान दीपक घर की तीसरी मंजिल पर बने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद परिजनों को वह कमरे में फंदे पर लटका मिला। दीपक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिल गई है। एसएसआई रजनीश कुमार ने बताया कि दीपक की मृत्यु का कारण हैंगिंग के चलते गले की हड्डी टूटना और दम घुटना आया है।

कोतवाली के बाहर शव लेकर पहुंचे दोपहर बाद मृतक युवक दीपक का शव लेकर परिजन घर के लिए रवाना हुए। इसी बीच उन्हें पता चला कि पुलिस ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है, जिसके चलते उन्होंने एंबुलेंस को कोतवाली के बाहर रोक लिया और पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। कहा कि जब तक मुकदमा दर्ज नहीं हो जाता वे शव को घर नहीं ले जाएंगे। एसएसआई ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज के आदेश कर दिए। इसके बाद परिजन दीपक के शव को घर ले गए।

समझौते की कोशिश हुई मृतक के मामा राजीव ने बताया कि सोमवार को दोनों पक्षों को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बुलाया गया था। वहां विवाद के समाधान का प्रयास किया गया, लेकिन सहमति नहीं बन सकी। परिजनों का आरोप है कि इसके बाद दीपक काफी तनाव में था। इसी के चलते उसने यह आत्मघाती कदम उठाया है।