10 साल बाद ससुराल लौटी बीवी ने बनाया पति का तमाशा, साली और साले ने भी उठाया मौके का फायदा

संक्षेप: झांसी जिले में पति-पत्नी का हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। उल्दन थाना क्षेत्र के गांव पलरा में धार्मिक अनुष्ठान व बकरे की बलि को लेकर विवाद हो गया। जिसमें 10 साल बाद मायके से ससुराल आई महिला ने बीच सड़क पर पति का तमाशा बना दिया।

Fri, 24 Oct 2025 04:58 PMDinesh Rathour झांसी/बंगरा
यूपी के झांसी जिले में पति-पत्नी का हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। उल्दन थाना क्षेत्र के गांव पलरा में धार्मिक अनुष्ठान व बकरे की बलि को लेकर विवाद हो गया। जिसमें 10 साल बाद मायके से ससुराल आई महिला ने बीच सड़क पर पति का तमाशा बना दिया। महिला के साथ आए उसके भाई और बहनों ने भी मौके का फायदा उठाया और जीजा को पीट दिया। बीच सड़क पर हो रहे इस हंगामे का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

हालांकि ‘हिन्दुस्तान’ ऐसे किसी वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों पर कार्रवाई की है। गांव पलरा निवासी मुकेश श्रीवास की करीब 13 साल पहले महोबा की रिंकी श्रीवास से शादी हुई थी। उसने आरोप लगाया कि वह कुछ समय बिताने के बाद वह ससुराल चली गई। तब से वह अपने मायके में रह रही थी। करीब 10 के बाद गुरुवार की देर रात साले अभिलाष, दीपक, बालू उर्फ रावेंद्र कुमार, भूरेलाल, बृज बिहारी, दयाशंकर औ साली के साथ आई। यहां वह बकरा काटने और छोड़ने को लेकर झगड़ने लगे।

विरोध करने पर बात बढ़ गई। मुकेश ने आरोप लगाया कि इस बीच इन सभी ने मिलकर उसे बेहरमीं से पीट दिया। जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पत्नी संपति में हिस्सेदारी चाहती है। इसी वजह से इतने साल बाद आई है। सूचना पर पहुंची उल्दन पुलिस ने किसी ने तरह मामला शांत कराया। बाद में पूछताछ के लिए थाने लेकर आई। लेकिन, यहां भी विवाद की स्थिति बनी रही। थाना प्रभारी जयप्रकाश यादव ने बताया कि दोनों पक्षों ने वाद-विवाद किया था। उन पर कार्रवाई हुए शांतिभंग की धारा में चालान कर दिया है। अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

साहब, संपत्ति में मांग रही हिस्सा

पीड़ित पति मुकेश श्रीवास ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध हैं। शादी के बाद वह केवल तीन साल तक ही उसके साथ रही। इसके बाद वह पिछले दस साल से महोबा में अपने मायके में रह रही थी और अब अचानक ससुराल आकर संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग करने लगी।

ग्रामीणों ने कराया बीच-बचाव

गांव पलरा में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद गांव में भी हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए। उन्होंने किसी तरह मामला शांत कराया और पुलिस को सूचना दी।

