मौत के 21 साल बाद 'जिंदा' हुई पत्नी; परेशान पति पहुंच गया थाने, जानें पूरा मामला

यूपी के गोरखपुर में 21 साल पहले मृत पत्नी के नाम से मुकदमा दर्ज होने पर पति ने शिकायत की। जांच में पता चला कि बच्चों की देखभाल करने वाली महिला ने फर्जी दस्तावेज से खुद को पत्नी बताकर केस किया। कोर्ट आदेश पर चिलुआताल पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।

यूपी के गोरखपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 21 साल पहले मृत घोषित महिला के नाम से मुकदमा दर्ज होने पर पति ने पुलिस से शिकायत की। मामले की जांच में खुलासा हुआ कि पत्नी की मौत के बाद बच्चों की देखभाल के लिए घर में रखी गई महिला ने ही कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के सहारे खुद को मृतका बताकर विभिन्न जगहों पर शिकायतें और वाद दायर किए। कोर्ट के आदेश पर अब चिलुआताल थाना पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

2002 में हुई थी पत्नी की मौत जानकारी के अनुसार संतकबीरनगर जिले के मेहदावल थाना क्षेत्र के बरईपुर निवासी रामजीत धनबाद स्थित कोल माइन में कार्यरत हैं। रामजीत ने बताया कि उनकी पत्नी कपूरा देवी का निधन 14 मई 2002 को हो गया था। पत्नी की मृत्यु के बाद बच्चों की देखरेख के लिए उन्होंने चिलुआताल क्षेत्र की एक महिला को अपने घर पर रखा था, ताकि परिवार की जिम्मेदारियां संभाली जा सकें।

आरोप है कि समय बीतने के साथ उक्त महिला ने खुद को ही कपूरा देवी बताना शुरू कर दिया। वह अलग-अलग सरकारी अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देने लगी और खुद को रामजीत की पत्नी बताते हुए शिकायतें दर्ज कराने लगी। मामला तब गंभीर हुआ जब रामजीत को पता चला कि उनके खिलाफ पत्नी के नाम से मुकदमा भी दर्ज कराया गया है।

बच्चों की देखभाल के लिए रखा, ब्लैकमेल करने लगी पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि कथित महिला का असली नाम गंगा भारती पत्नी रामप्रीत है। बताया जा रहा है कि उसने दीवानी न्यायालय में शपथपत्र के आधार पर फर्जी वाद दायर किया और परिवार रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने की कोशिश की। रामजीत का आरोप है कि महिला ने उनसे अवैध धन की मांग भी की थी। मांग पूरी न होने पर वह गोरखपुर लौट गई और इसके बाद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी।