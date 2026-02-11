डीजे पर पत्नी ने डांस करने से मना किया, तो पति ने दे दी जान; तिलक समारोह में पसरा मातम

संक्षेप: पीलीभीत में तिलक समारोह के दौरान पत्नी के डांस से इनकार पर हुए विवाद के बाद युवक अनिल ने जंगल में पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। घटना से समारोह की खुशियां मातम में बदल गईं।

पीलीभीत जिले के फैजगंज बेहटा क्षेत्र के गांव सैंडोला में तिलक समारोह के दौरान हुई एक दुखद घटना ने खुशियों के माहौल को मातम में बदल दिया। पत्नी के साथ डीजे पर डांस करने को लेकर हुए विवाद के बाद एक युवक ने कथित तौर पर पेड़ पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार उघैती थाना क्षेत्र के गांव बरबारा निवासी 30 वर्षीय अनिल अपनी पत्नी प्रियंका और बच्चों के साथ साले सोनू के तिलक समारोह में शामिल होने सैंडोला गांव आया था।

रविवार को घर में तिलक कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थीं और परिवार तथा रिश्तेदार समारोह में व्यस्त थे। इसी बीच अनिल ने दोपहर से ही शराब पीना शुरू कर दिया था। शाम होते-होते वह नशे की हालत में डीजे पर पहुंच गया और अकेले ही डांस करने लगा। बताया जा रहा है कि डांस के दौरान उसने अपनी पत्नी प्रियंका पर भी साथ में डांस करने का दबाव बनाया। प्रियंका के मना करने पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। मायके पक्ष के लोगों का आरोप है कि विवाद बढ़ने पर अनिल ने पत्नी के साथ मारपीट भी की, जिससे उसे चोटें आईं।

परिजनों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन अनिल नाराज होकर वहां से चला गया और गांव के पास जंगल की ओर निकल गया। अनिल के अचानक गायब होने से परिजन चिंतित हो गए और रात भर उसकी तलाश करते रहे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। सोमवार सुबह गांव के बाहर जंगल में एक व्यक्ति का शव पेड़ से फंदे के सहारे लटका होने की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे ससुराल पक्ष के लोगों ने शव की पहचान अनिल के रूप में की। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारकर कब्जे में लिया।