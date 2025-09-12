पत्नी पर चढ़ा प्यार का बुखार, प्रेमी संग पहुंची होटल, कमरा खुलवाकर दोनों पर टूट पड़ा पति
मुरादाबाद के होटल में रविवार सुबह एक महिला अपने दिल्ली निवासी प्रेमी के साथ पहुंच गई। बताया गया कि दोनों जैसे ही कमरे में गए तभी उनका पीछा करते महिला का पति भी वहां पहुंच गया।
मुरादाबाद के होटल में रविवार सुबह एक महिला अपने दिल्ली निवासी प्रेमी के साथ पहुंच गई। बताया गया कि दोनों जैसे ही कमरे में गए तभी उनका पीछा करते महिला का पति भी वहां पहुंच गया। उसने दोनों को पकड़ कर धुनाई शुरू कर दी। इस दौरान हंगामा हो गया। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस महिला और उसके प्रेमी को पकड़ कर थाने पर ले गई। थाने पर महिला प्रेमी के साथ जाने पर अड़ी रही। देर शाम तक समझौते का प्रयास चलता रहा।
नागफनी थाना के बंगला गांव चौकी क्षेत्र निवासी महिला की शादी करीब 15 साल पहले अमरोहा कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में हुई थी। उसके दो बच्चे हैं। करीब पांच साल पहले महिला की फेसबुक पर राजस्थान के टोंक जिले के रहने वाले युवक से हुई। दक्षिणी दिल्ली में रहकर ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करता है। दोनों में फेसबुक पर शुरू हुई चेटिंग धीरे-धीरे प्यार में बदल गई। मोबाइल नंबर का आदान प्रदान हुआ तो लंबी लंबी बातें होने लगीं। प्यार परवान चढ़ा तो मिलने जुलने का भी दौर शुरू हो गया। करीब पांच माह पूर्व युवक उससे अमरोहा में मिलने आया और उसके साथ होटल में समय बिताया था।
बताया जा रहा है कि इस बात की भनक पति को लगी तो पति-पत्नी में मनमुटाव हो गया। इस कारण दो माह से महिला अपने मायके में आकर रह रही थी। शुक्रवार को उसका पति किसी काम से मुरादाबाद आया था। उसने अपनी पत्नी को दूसरे युवक के साथ जाते देखा तो हैरान रह गया। उसने अपने कुछ रिश्तेदारों को कॉल करके स्टेशन रोड पर बुला लिया और महिला का पीछा शुरू कर दिया। इस बीच महिला कोतवाली के बुधबाजार चौकी क्षेत्र के एक होटल में पहुंच गई। प्रेमी उसके साथ ही था। जैसे ही महिला प्रेमी के साथ होटल के कमरे में पहुंची वैसे ही पति वहां पहुंच गया। उसने महिला को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। पति और उसके साथ के लोगों ने महिला और उसके प्रेमी के साथ मारपीट कर दी।
मौके पर हंगामा हुआ तो पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस महिला और उसके प्रेमी को लेकर थाने पर पहुंच गई। जहां महिला पति की बजाय प्रेमी के साथ जाने की जिद पर अड़ गई। घंटो पंचायत का दौर चला। बाद में महिला अपनी मां के साथ मायके चली गई। इस संबंध में एसएचओ कोतवाली बिजेंद्र सिंह ने बताया कि एक महिला को उसके पति ने किसी दूसरे युवक के साथ पकड़ लिया था। थाने पर लाकर दोनों पक्ष के लोगों को बुलाया गया। बाद में महिला पति की बजाय अपनी मां के साथ चली गई। इस मामले में किसी ने कोई तहरीर नहीं दी है।