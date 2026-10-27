होटल में खड़े-खड़े गिरी बैंक मैनेजर की पत्नी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुला मौत का राज

झांसी के एक होटल में बैंक मैनेजर की पत्नी खड़े-खड़े गिरी और उसका सिर फट गया। चंद पलों में उसकी मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। अब पर पोस्टमार्टम में उसकी मौत का कारण सामने आया है।

झांसी, संवाददाता। यूपी के झांसी के एक होटल में बैंक मैनेजर की पत्नी खड़े-खड़े गिरी और उसका सिर फट गया। चंद पलों में उसकी मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। उधर, महिला के पिता ने दामाद पर हत्या का आरोप लगाया था। हालांकि पोस्टमार्टम में उसकी मौत का कारण हार्ट अटैक निकला है। वहीं, परिजनों ने अभी तक कोई तहरीर नहीं दी है।

प्रेमनगर के नैनागढ़ में रहने वाले रामजीलाल सिमौलिया की बेटी 27 वर्षीया बेटी मुस्कान की शादी करीब 3 महीने पहले 29 जून को मध्य प्रदेश के विदिशा में रहने वाले नीलेश के साथ हुई थी। रामजीलाल के मुताबिक मुस्कान की 28 अक्टूबर को जूनियर इंजीनियर (जेई) की परीक्षा थी। उसे 10 अक्टूबर को घर ले आए थे। सोचा था कि मुस्कान एग्जाम भी दे देगी और कुछ दिन मायके में भी रह लेगी। उन्होंने बताया कि 23 अक्टूबर की रात नीलेश आया और अगले दिन झूठ बोलकर ले गया कि मौसी के यहां जा रहा हूं। रविवार को नीलेश का फोन आया कि आप रुद्र होटल आ जाइए।

रामजीलाल ने बताया कि यहां कोई रुद्र होटल ही नहीं है। ढूंढा तो पता चला कि ऋषभ होटल है, जब इसी होटल में पहुंचे तो पता चला कि दामाद बेटी को मौसी के यहां नहीं, बल्कि इस होटल में लाया था। उनके मुताबिक जब होटल पहुंचे तो नीलेश का फोन आया कि नर्सिंग होम में आइए। वहां गए तो भी नहीं मिला। फिर उसने फोन कर सिविल अस्पताल बुलाया, वहां पहुंचने पर होश उड़ गए। मुस्कान मृत पड़ी हुई थी। मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि दामाद ने बेटी की दीवार में सिर मारकर हत्या कर दी है। दामाद के दूसरी महिलाओं से भी संबंध हैं। उसकी पहले से ही एक पत्नी भी है। नीलेश मुस्कान से बार-बार कहता था कि मेरी पहली पत्नी तुमसे बढ़िया है।