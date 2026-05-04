शराब में जहर मिलाकर पिलाई, शव को नहर में फेंका; पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति को मार डाला

पूछताछ में गुड्डी ने कबूल किया कि पति शराब के नशे में अक्सर उसके साथ मारपीट करता था, जिससे परेशान होकर उसने प्रेमी कपिल के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। शराब में जहर मिलाया पिलाई, मौत होने पर नहर में शव को फेंक दिया।

यूपी के रामपुर में सनसनीखेज मामला सामने आया है। जब अवैध संबंधों में रोड़ा बने पति को रास्ते से हटाने के लिए एक पत्नी ने हत्या की खौफनाक साजिश रच डाली। उसने मसवासी निवासी प्रेमी के साथ मिलकर न केवल पति को शराब में जहर देकर मार डाला, बल्कि साक्ष्य मिटाने के लिए शव को कार से ले जाकर तुमड़िया डैम की बड़ी नहर में फेंक दिया। काशीपुर पुलिस ने रविवार को इस साजिश का खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

पुलिस ने एसडीआरएफ की मदद से नहर से शव भी बरामद कर लिया है। स्वार तहसील के ग्राम खानपुर उत्तरी (मझरा रज्जावाला) निवासी चन्द्रवती देवी ने 1 मई को आईटीआई थाने (काशीपुर) में तहरीर दी थी कि उनका पुत्र कुलवंत सिंह (32) बीते 25 अप्रैल को अपनी ससुराल ग्राम बांसखेड़ा गया था, लेकिन वहां से वापस नहीं लौटा।

पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार डाला कुलवंत की पत्नी गुड्डी ने परिजनों को यह कहकर गुमराह किया कि वह उसी दिन शाम को घर से निकल गया था। शक होने पर पुलिस ने सर्विलांस और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की, तो गुड्डी और मसवासी निवासी कपिल मौर्य उर्फ राहुल के बीच प्रेम संबंधों का खुलासा हुआ। पूछताछ में गुड्डी ने स्वीकार किया कि पति शराब के नशे में अक्सर उसके साथ मारपीट करता था, जिससे परेशान होकर उसने प्रेमी कपिल के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची।

शराब में जहर मिलाकर पिलाई, शव को नहर में फेंका योजना के तहत 25 अप्रैल को कपिल सल्फास और शराब लेकर बांसखेड़ा पहुंचा। वहां गुड्डी ने कुलवंत को शराब में सल्फास मिलाकर पिला दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपियों ने साक्ष्य मिटाने के लिए शव को कार में लादा और एनएच-74 बाईपास पुल से तुमड़िया डैम की बड़ी नहर में फेंक दिया।कुलवंत हत्याकांड की गुत्थी सुलझी तो पता चला कि वारदात को अंजाम देने के लिए शातिराना तरीका अपनाया था।