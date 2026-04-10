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पत्नी के हत्यारोपी को ससुरालियों ने मार डाला; मारपीट के बाद जहर पिलाया, वीडियो वायरल हुआ था

Apr 10, 2026 05:57 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, छतारी( बुलंदशहर)
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बुलंदशहर में ससुराल पक्ष के लोगों ने बेटे की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर बुलाने के बाद पत्नी के हत्यारोपी युवक को मारपीट कर जहर दे दिया, पीड़ित की अलीगढ़ में उपचार के दौरान मौत हो गई। मामले में पुलिस ने मृतक की बहन की तहरीर पर ससुराल पक्ष के 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

पत्नी के हत्यारोपी को ससुरालियों ने मार डाला; मारपीट के बाद जहर पिलाया, वीडियो वायरल हुआ था

बुलंदशहर के छतारी थाना क्षेत्र के बेरमनगर में ससुराल पक्ष के लोगों ने बेटे की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर बुलाने के बाद पत्नी के हत्यारोपी युवक को मारपीट कर जहर दे दिया, पीड़ित की अलीगढ़ में उपचार के दौरान मौत हो गई। मामले में पुलिस ने मृतक की बहन की तहरीर पर ससुराल पक्ष के छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित का मौत से पहले का वीडियो भी वायरल हो रहा है। हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

छतारी थाना के ग्राम शेखुपुर निवासी कृष्णा देवी पत्नी राजकुमार ने बताया कि उसका भाई धर्मेन्द्र (25 वर्ष) पुत्र रामगोपाल अलीगढ़ छह अप्रैल को शाम 8 बजे उसके घर आया था। अगले दिन सुबह करीब 7 बजे अपने घर जा रहा था। इसी दौरान धौरऊ गेट पर टीटू पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी वेरमनगर थाना छतारी जिला बुलन्दशहर मिला और भाई की गाड़ी रुकवाकर उसके बेटे प्रशांत की तबीयत खराब होने की बात कही।

बेटे की तबीयत का बहाना बनाकर बुलाया

जिस पर धर्मेंद्र अपने बेटे का हाल जानने के लिए ससुराल वेरमनगर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि प्रशांत आराम से खेल रहा था, उसकी तबियत खराब नहीं थी। इसी बीच टीटू ने बाहर का दरवाजा बंद कर दिया, ससुराल में मौजूद अन्य लोगों ने उसे बताया कि मारने के लिए उसे बहाने से बुलाया गया है। इस दौरान उन लोगों ने उसके भाई धर्मेंद्र के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद उसे जहर पिला दिया और मौके से फरार हो गए।

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इलाज के दौरान धर्मेंद्र की मौत हुई थी

धर्मेंद्र किसी तरह वहां से निकलकर चौढ़ेरे पुलिया पर पहुंचा और फोन पर मुझे आपबीती सुनाई, चौढ़ेरे पुलिया पर पहुंचे पर देखा कि धर्मेंद्र बेहोशी की हालत में था। आनन फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया गया। जहां से उसे अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। जहां धर्मेन्द को थोड़ा होश आया तो उसने घटना की पूरी जानकारी दी। डॉक्टरों को भी पूरी बात बताई। इलाज के दौरान धर्मेंद्र की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर टीटू, धर्मवीर, जयमाला, पूजा, लवकुश और सुनीता देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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मौत से पहले धर्मेंद्र द्वारा बनाई वीडियो वायरल

एक मिनट एक सेकेंड के वायरल वीडियो में धर्मेंद्र कहता दिख रहा है कि उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे धोखे से घर बुलाया। जिसके बाद उसे कोई दवा पिला दी। वीडियो में वह आरोपियों के नाम भी बोल रहा है। साथ ही सख्त कार्रवाई की मांग भी कर रहा है। वीडियो में धर्मेंद्र ने यह भी बताया कि ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा दवा पिलाने के बाद वह मुश्किल से बचके आया है। हिन्दुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

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