अवैध संबंध के शक में पत्नी की कर दी हत्या, पति ने खुद ग्राम प्रधान को फोन कर बताया मार दिया

यूपी के मुरादाबाद में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। अवैध संबंध के शक में एक पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद ही ग्राम प्रधान को फोन कर घटना की जानकारी दी।

यूपी के मुरादाबाद में कुंदरकी थाना क्षेत्र के ग्राम शिमलाठेर में अवैध संबंध के शक में एक पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद ही ग्राम प्रधान को फोन कर घटना की जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी पति को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। मृतका के भाई की तहरीर पर पुलिस ने हत्या की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

शिमलाठेर निवासी महेश मुरादाबाद में ट्रक चालक है। वह और उसकी पत्नी राजवती (32) पिछले करीब पांच वर्षों से एक नामी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के सदस्य थे और साथ में काम करते थे। इसी काम के सिलसिले में राजवती की जान-पहचान कंपनी के ही एक ऊंचे पद पर तैनात अधिकारी से हो गई थी।

अधिकारी से पत्नी की बढ़ती बातचीत और जान-पहचान को लेकर महेश के दिमाग में शक घर कर गया था। उसे शक था कि उसकी पत्नी के उस अधिकारी के साथ अवैध संबंध हैं। इसी शक की वजह से दोनों के बीच लंबे समय से आए दिन गृहक्लेश और विवाद होता रहता था। बीते बुधवार की रात भी इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि आपा खोकर महेश ने राजवती पर हमला कर दिया और दोनों हाथों से उसका गला तब तक दबाए रखा जब तक कि उसकी सांसें नहीं थम गईं।

राजवती की तड़पकर मौत होने के बाद उसने खुद ही गांव के प्रधान को फोन घुमाया और घर में पत्नी की हत्या होने की बात कही। ग्राम प्रधान की तत्काल सूचना पर कुंदरकी थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

मुरादाबाद बिलारी सीओ अशोक कुमार ने बताया कि आरोपी पति महेश को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतका राजवती के भाई गुड्डू की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है।