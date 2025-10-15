Hindustan Hindi News
लव मैरिज के डेढ़ महीने बाद ही पत्नी की हत्या, पति बोला, बार-बार छोड़ने की धमकी देती थी

संक्षेप: यूपी के प्रयागराज में लव मैरिज के डेढ़ महीने बाद ही पति ने पत्नी की हत्या कर दी। हत्याकांड के दस दिन बाद बुधवार को पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। पति ने पूछताछ में बताया कि पत्नी बार-बार छोड़ने की धमकी देती थी।

Wed, 15 Oct 2025 08:51 PMYogesh Yadav प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता
यूपी के प्रयागराज में परिवार की मर्जी के खिलाफ डेढ़ महीने पहले ही लव मैरिज करने वाला राकेश ही पत्नी रविता का हत्यारा निकला। रविता की हत्या के दस दिन बाद बुधवार को पुलिस ने राकेश को गिरफ्तार कर मामले का सनसनीखेज खुलासा कर दिया। राकेश ने गिरफ्तारी के बाद पुलिस को बताया कि शादी के बाद रविता के स्वभाव में अचानक बदलाव आ गया था। वह बार-बार छोड़ने की धमकी देती थी। इसी से तंग आकर राकेश ने हत्या की साजिश रची थी। एयरपोर्ट थाना पुलिस ने आरोपी राकेश के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है।

शाहपुर पीपलगांव निवासी 25 वर्षीय राकेश ने डेढ़ महीने पहले कटहुला गांव निवासी किशनलाल की छोटी बेटी 22 वर्षीय रविता से प्रेम विवाह किया था। गैर बिरादरी में शादी करने से राकेश के परिजनों से उससे नाता तोड़ दिया था। राकेश शादी के बाद अपने ससुराल में ही रहता था। राकेश के अनुसार शादी के बाद रविता का उसके प्रति स्वभाव बदलने लगा था। वह अपने परिजनों के सामने भी राकेश की बेज्जती करती थी। उसका साथ छोड़ने की बार-बार धमकी देती थी। इससे तंग आकर राकेश ने हत्या करने की साजिश रच डाली।

पांच अक्तूबर को राजरूपपुर में मेला दिखाने के बहाने राकेश अपनी पत्नी रविता को साथ लेकर निकला था। लेकिन, देर रात अकेले लौटकर ससुरालियों को रविता के मेला से अचानक लापता होने की जानकारी दी। पांच दिन बाद 11 अक्तूबर की सुबह ससुरखदेरी नदी किनारे लगभग 20 फीट गहरे गड्ढे में रविता का क्षत विक्षत शव मिला। हालांकि मृतका के परिजनों ने राकेश पर किसी तरह की शंका जाहिर नहीं की थी।

ऐसे हुआ राकेश पर शक और पकड़ाया

पुलिस की मानें तो रविता के लापता होने के बाद से ही उसका मोबाइल गायब था। मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा था। पुलिस ने रविता के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाया था। राकेश ने हत्या करने के बाद रविता का मोबाइल अपने पास ही छिपाकर रख लिया था। तीन दिन पहले उसने मोबाइल में अपना सिम लगाया। मोबाइल ऑन होते ही सर्विलांस टीम ने राकेश को ट्रेस कर लिया।

पुलिस ने राकेश को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने रविता की हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया। थाना प्रभारी विनय सिंह ने बताया कि राकेश ने रिश्ते में अनबन से तंग आकर राजरूपपुर मेला घूमने के बाद रविता को बहला फुसलाकर ससुरखदेरी नदी के पास ले गया था। जहां रविता का गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को गड्ढे में फेंक दिया था।