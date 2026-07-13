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पत्नी की हत्या कर शव जंगल में जलाया, सबूतों को गटर में छिपाया, रोंगटे खड़े कर देगा बदायू का ये मर्डर

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान, बदायूं
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बदायूं में 40 दिन पहले हुई महिला की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्यारोपी पति समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पति ने पत्नी की हत्या करके शव को जला दिया था। 

Badaun Murder: आगरा में पति की हत्या करके शव को बाथरूम में दफनाने का मामला अभी थमा भी नहीं था कि अब बदायूं से रोंगटे खड़े कर देने वाले हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। बदायूं में पति ने साथियों संग मिलकर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद पत्नी के शव को सोत नदी के जंगल में ले जाकर जला दिया। वारदात के साक्ष्य मिटाने के लिए जेवर, मोबाइल, गमछा, रस्सी और अन्य सामान घर के आंगन में बने गटर में छिपा दिए। पुलिस को गुमराह करने के लिए पति ने 40 दिन से पत्नी के लापता होने की बात कही, लेकिन हत्यारोपी द्वारा की गई घटना उससे ज्यादा दिन नहीं छिप पाई। पुलिस ने घटना का खुलासा किया तो सभी दंग रह गए। पुलिस ने पति समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है। घटना की रात मृतका के हत्यारोपी जेठ ने भी कथित रूप से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

मामला बिसौली कोतवाली क्षेत्र के गांव सर्वा का है। बिनावर थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर पुट्ठी निवासी राजवीर सिंह यादव ने नौ जुलाई को अपनी बेटी सत्यवती के एक-दो जून की दरम्यानी रात से लापता होने की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस की छानबीन में पता चला कि सत्यवती की हत्या उसके पति जय सिंह यादव और जेठ चंद्रपाल यादव ने अपने साथियों रामभान यादव निवासी पाठकपुर, सर्वेश यादव, उसके पुत्र विजय यादव उर्फ छोटू निवासी गोविंदपुर डांडे (थाना बिलारी, जनपद मुरादाबाद) और चंदेले यादव उर्फ झब्बड़ की मदद से की थी। आरोपियों ने पहले सत्यवती का गला घोंटकर हत्या की, फिर शव को सोत नदी के जंगल में ले जाकर जला दिया। इसके बाद घटना से जुड़े साक्ष्यों को घर के आंगन में बने गटर में छिपा दिए, ताकि पुलिस को कोई सुराग न मिल सके। एसपी देहात डॉ. ह्रदेश कठेरिया ने बताया कि पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी जय सिंह यादव ने हत्या और साक्ष्य मिटाने की पूरी घटना स्वीकार कर ली है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त गमछा, फावड़ा, तसला, बाल्टी, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, टूटी चूड़ियां, प्लास्टिक की रस्सियां, पायल, बिछुए समेत अन्य सामान बरामद कर लिया है।

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हत्या के बाद जेठ ने भी फांसी लगाई, मायके वालों को 40 दिन तक रखा गुमराह

सत्यवती हत्याकांड की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ी, वैसे-वैसे आरोपियों की सोची-समझी साजिश की परतें खुलती चली गईं। पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद आरोपियों ने पूरे घटनाक्रम को इस तरह छिपाने की कोशिश की कि किसी को लंबे समय तक वारदात का शक ही न हो। पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद आरोपी का भाई और मृतका का जेठ चंद्रपाल यादव आत्मग्लानि और पकड़े जाने के डर से उसी रात खेत में एक पेड़ से लटककर खुदकुशी कर ली। परिजनों ने बिना पुलिस को सूचना दिए उसका अंतिम संस्कार कर दिया।

महिला के लापता होने की गढ़ी थी कहानी

महिला के पति और उसके परिजनों ने पहले विवाहिता की गुमशुदगी की कहानी गढ़ी गई, फिर उसके मायके वालों को लगातार यह भरोसा दिलाया जाता रहा कि वह कहीं चली गई है और जल्द वापस लौट आएगी। इसी झूठ के सहारे करीब 40 दिन तक परिजन बेटी की तलाश में भटकते रहे। वहीं, पुलिस ने जब गुमशुदगी की जांच शुरू की तो कई संदिग्ध तथ्य सामने आए। परिवार और आसपास के लोगों से पूछताछ, मोबाइल फोन की जानकारी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच हत्या की ओर मुड़ गई। इसके बाद पुलिस ने वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया। पूछताछ में पति जय सिंह यादव ने स्वीकार किया कि उसने अपने भाई चंद्रपाल यादव और भांजे विजय यादव उर्फ छोटू के साथ मिलकर सत्यवती की गला घोंटकर हत्या की थी। पुलिस के अनुसार हत्या के बाद शव को सोत नदी के जंगल में ले जाकर जला दिया गया, ताकि पहचान और साक्ष्य दोनों मिट जाएं। इसके बाद वारदात से जुड़े जेवर, टूटी चूड़ियां, रस्सी के टुकड़े, पायल, बिछुए, मोबाइल, गमछा, बाल्टी और अन्य सामान घर के आंगन में बने गटर में छिपा दिए गए। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने यह सामान बरामद कर लिया है।

फरार आरोपियों की हो रही तलाश

एसपी देहात डॉ. ह्रदेश कठेरिया ने बताया कि इस मामले में पति जय सिंह यादव, रामभान यादव और चंदेले यादव उर्फ झब्बड़ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। घटना में शामिल विजय यादव उर्फ छोटू अभी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि विवेचना के दौरान साक्ष्य मिटाने की पुष्टि होने पर मुकदमे में संबंधित धाराएं भी बढ़ाई गई हैं। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पूरे घटनाक्रम के अन्य पहलुओं की भी जांच की जाएगी।

सोत नदी में शव की सूचना पर चला सर्च अभियान

करीब 40 दिनों से लापता महिला की तलाश में जुटी पुलिस ने सोत नदी में महिला का शव होने की सूचना पर सर्च अभियान चलाया। थाना पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से नदी और आसपास के इलाके में काफी देर तक तलाश की, लेकिन कोई शव बरामद नहीं हुआ। सूचना गलत मिलने पर अभियान समाप्त कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने लापता महिला की तलाश तेज कर दी। मामले में थाना पुलिस के साथ एसओजी टीम भी विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रही है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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