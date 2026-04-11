साली से शादी की जिद पर अड़ा; भाभी से हो गई कहासुनी, देवर ने कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला

घटना के पीछे पारिवारिक विवाद और अवैध संबंधों का मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि अजीत का अपनी शादीशुदा साली से प्रेम संबंध था और वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन पूनम इस रिश्ते के खिलाफ थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था।

वाराणसी में एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के अमिनी गांव में देवर ने अपनी ही भाभी की बेरहमी से कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। दिनदहाड़े हुई इस वारदात से गांव में अफरा-तफरी मच गई और लोग सहम गए। मृतका की पहचान पूनम पटेल (28) के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, आरोपी देवर अजीत पटेल (28) ने गुस्से में आकर पूनम पर ताबड़तोड़ वार किए। उसने कुल्हाड़ी से सिर, गर्दन और पैर पर कई बार हमला किया। हमले की क्रूरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूनम का एक पैर कटकर अलग हो गया। गंभीर रूप से घायल पूनम काफी देर तक तड़पती रही और अत्यधिक खून बहने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

घर में खून से लथपथ मिली पूनम की लाश वारदात के बाद आरोपी मौके पर ही बैठा रहा। चीख-पुकार सुनकर सबसे पहले घर में मौजूद सास मौके पर पहुंचीं, जहां खून से लथपथ बहू की लाश देखकर वह चीख पड़ीं। शोर सुनकर पड़ोसी भी मौके पर इकट्ठा हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई है।

भाभी की बहन से शादी पर अड़ा था देवर पड़ोसियों के मुताबिक, इस घटना के पीछे पारिवारिक विवाद और अवैध संबंधों का मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि अजीत का अपनी शादीशुदा साली से प्रेम संबंध था और वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन पूनम इस रिश्ते के खिलाफ थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। शनिवार को भी कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई।