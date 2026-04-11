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साली से शादी की जिद पर अड़ा; भाभी से हो गई कहासुनी, देवर ने कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला

Apr 11, 2026 05:33 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, वाराणसी
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घटना के पीछे पारिवारिक विवाद और अवैध संबंधों का मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि अजीत का अपनी शादीशुदा साली से प्रेम संबंध था और वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन पूनम इस रिश्ते के खिलाफ थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था।

साली से शादी की जिद पर अड़ा; भाभी से हो गई कहासुनी, देवर ने कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला

वाराणसी में एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के अमिनी गांव में देवर ने अपनी ही भाभी की बेरहमी से कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। दिनदहाड़े हुई इस वारदात से गांव में अफरा-तफरी मच गई और लोग सहम गए। मृतका की पहचान पूनम पटेल (28) के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, आरोपी देवर अजीत पटेल (28) ने गुस्से में आकर पूनम पर ताबड़तोड़ वार किए। उसने कुल्हाड़ी से सिर, गर्दन और पैर पर कई बार हमला किया। हमले की क्रूरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूनम का एक पैर कटकर अलग हो गया। गंभीर रूप से घायल पूनम काफी देर तक तड़पती रही और अत्यधिक खून बहने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

घर में खून से लथपथ मिली पूनम की लाश

वारदात के बाद आरोपी मौके पर ही बैठा रहा। चीख-पुकार सुनकर सबसे पहले घर में मौजूद सास मौके पर पहुंचीं, जहां खून से लथपथ बहू की लाश देखकर वह चीख पड़ीं। शोर सुनकर पड़ोसी भी मौके पर इकट्ठा हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई है।

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भाभी की बहन से शादी पर अड़ा था देवर

पड़ोसियों के मुताबिक, इस घटना के पीछे पारिवारिक विवाद और अवैध संबंधों का मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि अजीत का अपनी शादीशुदा साली से प्रेम संबंध था और वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन पूनम इस रिश्ते के खिलाफ थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। शनिवार को भी कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई।

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पत्नी का शव देख बेसुध हुआ पति

मृतका की शादी सुजीत कुमार (32) से हुई थी, जो वाराणसी रेलवे में ग्रुप-डी कर्मचारी हैं। घटना के समय वह ड्यूटी पर थे। सूचना मिलते ही घर पहुंचे और पत्नी के शव को देखकर बेसुध हो गए। वहीं, घटना के बाद मृतका के मायके पक्ष में भारी आक्रोश है। उसके भाई ने आरोपी को फांसी देने की मांग की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और आरोपी से पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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