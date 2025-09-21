बीवी ने नींद की गोलियां मिलाकर पिलाया नशीला दूध, पति के बेहोश होते ही दिखाया असली रूप
बुलंदशहर में अवैध संबंधों का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पीड़ित पति ने अपनी पत्नी की हरकतों के बारे में जब बताया उसे सुनकर हर कोई दंग रह गया।
यूपी के बुलंदशहर में अवैध संबंधों का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पीड़ित पति ने अपनी पत्नी की हरकतों के बारे में जब बताया उसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। पीड़ित का आरोप है कि पत्नी ने उसको दूध में नींद की गोलियां मिलाकर पिला दिया। बेहोश होने के बाद बीवी ने असली रूप दिखाया। बीवी ने प्रेस से उसके सिर पर वार कर घायल कर दिया और फिर फरार हो गई। पीड़ित पति ने पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति से अवैध संबंधों के चलते अपनी एवं मासूम पुत्र की जान को खतरा जताया। नगर पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
नगर कोतवाली में चांदपुर रोड निवासी पीड़ित व्यक्ति ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया है कि वह मूल रूप से खुर्जा नगर क्षेत्र का रहने वाला है। आरोप है कि पीड़ित की पत्नी द्वारा उसके एवं उसके परिवार के लोगों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है। परिजनों के साथ गाली-गलौज कर मारपीट की जाती है।
16 सितंबर को पत्नी द्वारा उसे दूध में नशीली गोलियां दी गईं और उसके सिर में प्रेस मारकर घायल कर दिया। उसके नींद में होने के दौरान ही आरोपी पत्नी मासूम पुत्र को छोड़कर कहीं चली गई। 18 सितंबर की शाम को होश में आने पर पीड़ित को घटना का पता चल सका। नगर पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि आरोपों के संबंध में जांच कराई जा रही है। जांच के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
शादी के छह माह बाद ही नवविवाहिता को भगा ले गया युवक
वहीं दूसरी ओर बुलंदशहर कोतवाली देहात में काशीराम आवासीय कालोनी निवासी पीड़ित युवक ने तहरीर देकर बताया कि कुछ माह पहले ही उसकी शादी गाजियाबाद क्षेत्र की युवती से हुई थी। आरोप है कि 16 सितंबर को उसके पड़ोस में रहने वाला युवक मनीष उसकी पत्नी को घर से बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। उसकी पत्नी घर से करीब 30 हजार रुपये की नगदी और सोने-चांदी के जेवरात भी ले गई है। पत्नी और आरोपी के आने-जाने की वीडियो भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित के अनुसार उसने 17 सितंबर को पत्नी को ले जाने की शिकायत आरोपी मनीष के परिजनों से की तो उनके द्वारा उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपी मनीष ने अपने पिता, मां, भाई और दो बहनों के साथ मिलकर उसकी पत्नी को अगवा किया है। देहात पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। देहात कोतवाली प्रभारी ने बताया कि मामले में जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।