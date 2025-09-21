बीवी ने नींद की गोलियां मिलाकर पिलाया नशीला दूध, पति के बेहोश होते ही दिखाया असली रूप

बुलंदशहर में अवैध संबंधों का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पीड़ित पति ने अपनी पत्नी की हरकतों के बारे में जब बताया उसे सुनकर हर कोई दंग रह गया।

नगर कोतवाली में चांदपुर रोड निवासी पीड़ित व्यक्ति ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया है कि वह मूल रूप से खुर्जा नगर क्षेत्र का रहने वाला है। आरोप है कि पीड़ित की पत्नी द्वारा उसके एवं उसके परिवार के लोगों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है। परिजनों के साथ गाली-गलौज कर मारपीट की जाती है।

16 सितंबर को पत्नी द्वारा उसे दूध में नशीली गोलियां दी गईं और उसके सिर में प्रेस मारकर घायल कर दिया। उसके नींद में होने के दौरान ही आरोपी पत्नी मासूम पुत्र को छोड़कर कहीं चली गई। 18 सितंबर की शाम को होश में आने पर पीड़ित को घटना का पता चल सका। नगर पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि आरोपों के संबंध में जांच कराई जा रही है। जांच के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।