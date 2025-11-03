11 महीने से गायब है बीवी, नहीं मिली तो बच्चों संग नदी में कूदकर दे दूंगा जान, पति ने दी चेतावनी
संक्षेप: वीडियो में पीड़ित व्यक्ति पुलिस पर उत्पीड़न का भी आरोप लगाते नजर आ रहा है। वीडियो में पीड़ित अपनी पत्नी को ढूंढकर लाने की बात कह रहा है। पत्नी वापस नहीं मिलने पर बच्चों समेत नदी में कूदने की चेतावनी भी दी है।
यूपी के बापगत जिले में एक व्यक्ति अफसरों से गुहार लगाते नजर आया। उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित ने तीन लोगों पर पत्नी को भगा ले जाने का आरोप लगाया है।
जानकारी के अनुसार शामली के कैराना के रहने वाले राधेश्याम कश्यप पिछले कई दिनों से वह बागपत जिले के टांडा जिले में रह रहा है। उसका आरोप है कि उसकी पत्नी 11 महीने से गायब है। आरोप लगाते हुए कहा कि गांव के तीन लोग उसकी पत्नी को भगा ले गए हैं। उसके पांच बच्चे हैं। वह कई दिनों से पुलिस थाने के चक्कर लगा रहा है। बीवी को तलाशने के लिए उसने पुलिस से शिकायत की लेकिन पुलिस ने शिकायत लिखने के बजाए उसे ही प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पुलिस उसकी कोई मदद नहीं कर रही है। शिकायत करते हुए पीड़ित पति का अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
वीडियो में वह चेतावनी देते दिख रहा है कि अगर उसकी पत्नी को खोजकर नहीं लाया गया तो वह पांच बच्चों समेत यमुना नदी में कूदकर जान दे देगा। इस संबंध में जब थाना प्रभारी ने बताया कि राधेश्याम ने 2023 में पत्नी के गायब होने की शिकायत दर्ज कराई थी। तब पुलिस ने उसकी पत्नी पार्वती को बरामद कर कोर्ट में पेश किया था। पत्नी ने पति राधेश्याम पर मारपीट शराब समेत कई गंभीर आरोप लगाए थे।