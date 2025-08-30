बीवी ने पड़ोसी संग रचाई शादी, नाराज पति ने चाकू गोदकर आशिक को मौत के घाट उतारा

उन्नाव एक युवक ने बीवी के अवैध संबंध और दूसरी शादी से नाराज होकर उसके आशिक की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारोपी ने चाकू के साथ थाने में सरेंडर कर दिया। वहीं, ये घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है।

यूपी के उन्नाव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां बीवी के अवैध संबंध और दूसरी शादी से नाराज पति ने उसके आशिक की हत्या कर दी। मृतक के छोटे भाई ने तहरीर देते हुए पड़ोसी पर हत्या का केस दर्ज कराया। हालांकि वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारोपी ने चाकू के साथ थाने में सरेंडर कर दिया। पुलिस ने शुक्रवार को आरोपित को कोर्ट के सामने पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

ये घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के कासिमनगर मोहल्ले का है। इरफान ने पुलिस को बताया कि मोहल्ले का ही रहने वाले नौशाद की पत्नी इरफाना ने कुछ साल पहले तलाक देकर मेरे भाई नूर आलम से शादी कर ली थी। इसे लेकर दोनों परिवारों में रंजिश रही थी। गुरुवार देर रात नौशाद ने घर के बाहर बैठे भाई नूर पर चाकू से वार कर हत्या कर दी। पूरी घटना मैंने और बहन रूसी देख रही थी। हमने उसे पकड़ने की कोशिश भी की लेकिन फरार हो गया।

हालांकि वारदात तको अंजाम देने के बाद नौशाद चाकू लेकर सदर कोतवाली पहुंच गया। जहां पूछताछ के दौरान उसने हत्या की बात कबूल की। शुक्रवार दोपहर पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चाकू के हमले से गर्दन की ट्रैकिया व पेट की आंत फटने से मौत होने की पुष्टि हुई है। गर्दन व पेट में चाकू से दो वार किए जाने से मौत हो गई थी।