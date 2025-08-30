बीवी ने पड़ोसी संग रचाई शादी, नाराज पति ने चाकू गोदकर आशिक को मौत के घाट उतारा
उन्नाव एक युवक ने बीवी के अवैध संबंध और दूसरी शादी से नाराज होकर उसके आशिक की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारोपी ने चाकू के साथ थाने में सरेंडर कर दिया। वहीं, ये घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है।
यूपी के उन्नाव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां बीवी के अवैध संबंध और दूसरी शादी से नाराज पति ने उसके आशिक की हत्या कर दी। मृतक के छोटे भाई ने तहरीर देते हुए पड़ोसी पर हत्या का केस दर्ज कराया। हालांकि वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारोपी ने चाकू के साथ थाने में सरेंडर कर दिया। पुलिस ने शुक्रवार को आरोपित को कोर्ट के सामने पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
ये घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के कासिमनगर मोहल्ले का है। इरफान ने पुलिस को बताया कि मोहल्ले का ही रहने वाले नौशाद की पत्नी इरफाना ने कुछ साल पहले तलाक देकर मेरे भाई नूर आलम से शादी कर ली थी। इसे लेकर दोनों परिवारों में रंजिश रही थी। गुरुवार देर रात नौशाद ने घर के बाहर बैठे भाई नूर पर चाकू से वार कर हत्या कर दी। पूरी घटना मैंने और बहन रूसी देख रही थी। हमने उसे पकड़ने की कोशिश भी की लेकिन फरार हो गया।
हालांकि वारदात तको अंजाम देने के बाद नौशाद चाकू लेकर सदर कोतवाली पहुंच गया। जहां पूछताछ के दौरान उसने हत्या की बात कबूल की। शुक्रवार दोपहर पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चाकू के हमले से गर्दन की ट्रैकिया व पेट की आंत फटने से मौत होने की पुष्टि हुई है। गर्दन व पेट में चाकू से दो वार किए जाने से मौत हो गई थी।
सोशल मीडिया पोस्ट बनी विवाद की वजह
मृतक नूर आलम अपने खुले स्वभाव और सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने के लिए जाना जाता था। वह अक्सर फेसबुक, व्हाट्सएप पर प्यार-मोहब्बत से जुड़े मैसेज, शायरी और स्टेट्स शेयर करता था। परिजनों के अनुसार, नूर आलम सोशल मीडिया पर अपने रिश्ते का इजहार करने से हिचकिचाता नहीं था। यही बातें कई बार विवाद की वजह भी बनीं रही। मृतक नूर आलम ने पहली पत्नी रमजानू से शादी की थी। वही नौशाद की पत्नी से इरफाना से कोर्ट में दूसरी निकाह की थी। बताया जा रहा है कि नूर आलम घर पर एसी की दुकान चलाता था। उसकी अचानक हुई हत्या से मोहल्ले के लोग भी स्तब्ध रह गए और परिजन गहरे सदमे में हैं।