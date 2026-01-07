Hindustan Hindi News
Wife marries lover without seeking divorce husband protests at Collectorate
तलाक लिए बिना पत्नी ने प्रेमी से की शादी, बच्चा भी हुआ; अब कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठा बेबस पति

तलाक लिए बिना पत्नी ने प्रेमी से की शादी, बच्चा भी हुआ; अब कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठा बेबस पति

संक्षेप:

यूपी के सहारनपुर में एक युवक की पत्नी ने उसको तलाक दिए बिना ही प्रेमी से दूसरी शादी कर ली है। उधर, पीड़ित पति ने पुलिस पर पत्नी द्वारा अवैध रूप से की गई शादी को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गया।

Jan 07, 2026 01:53 pm ISTPawan Kumar Sharma संवाददता, सहारनपुर
यूपी के सहारनपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव रामनगर के रहने वाले एक युवक की पत्नी ने उसको तलाक दिए बिना ही प्रेमी से दूसरी शादी कर ली है। उधर, पीड़ित पति ने पुलिस पर पत्नी द्वारा अवैध रूप से की गई शादी को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। पीड़ित बीमारी से भी परेशान है और वह जिलाधिकारी कार्यालय पर धरने पर बैठा है। वहीं, मामले में जिलाधिकारी से कार्रवाई करने की मांग की है।

देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव रामनगर को रहने वाले रवि कुमार का कहना है कि उसकी शादी गांव छिदबना की रहने वाले युवती के साथ 2018 में हुई थी। पत्नी की ओर से अदालत में दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दायर किया था, लेकिन अदालत ने उसके पक्ष में फैसला देते हुए पत्नी को शादी के कर्तव्यों को पूरा करने का आदेश दिया था। आरोप है कि उसकी पत्नी और ससुरालियों ने देहात कोतवाली पुलिस के साथ सांठगांठ कर ली है। वह रसौली की बीमारी से परेशान है। उसके सोने-चांदी के जेवरात, कीमती कपड़े और 50 हजार रुपये की नगदी भी आरोपियों अपने पास रख ली है।

तलाक दिए बिना प्रेमी से कर ली शादी

आरोप है कि आरोपियों ने एक राय होकर बिना तलाक दिए उसकी पत्नी की शादी अवैध रूप से दूसरे युवक से करा दी, जिससे उसको एक संतान भी पैदा हुई है। इसीलिए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पीड़ित का कहना है कि उसके माता-पिता का भी देहांत हो चुका है, वह अकेला ही रहता है। वहीं, मामले में एसएसपी और उच्चाधिकारियों से कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। पीड़ित ने जिलाधिकारी से मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उधर, सीओ मनोज कुमार का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
