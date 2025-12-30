Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newswife made a video call to husband in saudi arebia and suicide two days before new year
नए साल से पहले पत्नी ने किया वीडियो कॉल, नजारा देखते ही निकली चीख; बदहवास रह गया पति

नए साल से पहले पत्नी ने किया वीडियो कॉल, नजारा देखते ही निकली चीख; बदहवास रह गया पति

संक्षेप:

27 वर्षीय तारा का करीब 3 साल पहले राजन यादव से प्रेम विवाह हुआ था। दोनों का सात महीने का एक बेटा भी है। परिवार में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन कुछ महीने पहले दोनों में विवाद शुरू हो गया। करीब चार महीने पहले राजन विदेश से लौटकर आया था और कुछ समय बाद फिर सऊदी अरब चला गया।

Dec 30, 2025 07:15 pm IST संवाददाता, महाराजगंज
पूरी दुनिया में नए साल के स्वागत की तैयारियां जोर-शोर से चल रही है। इस बीच नए साल से दो दिन पहले यानी सोमवार को यूपी के महाराजगंज जिले में भारत-नेपाल सीमा के पास रहने वाली एक विवाहिता ने विदेश में रह रहे पति को वीडियो कॉल किया। कॉल रिसीव करने पर पति को जो दिखा उससे उसकी चीख निकल गई। पत्नी ने उसकी आखों के सामने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वीडियो कॉल पर मौत का यह नजारा देख पति बदहवास हो गया। फौरन परिजनों को घटना की जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना से गांव में सनसनी मच गई है।

मामला बरगदवा थाना क्षेत्र के भगतपुरवा टोला डगरुपुर गांव का है। यहां की रहने वाली 27 वर्षीय तारा की करीब तीन वर्ष पूर्व हरपुर ग्राम सभा के धुमठवा टोला निवासी राजन यादव से प्रेम विवाह हुआ था। दोनों का सात महीने का एक बेटा भी है। परिवार में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन कुछ माह पहले दोनों में विवाद शुरू हो गया। पति-पत्नी के बीच आए दिन विवाद होने लगा। करीब चार महीने पहले राजन विदेश से लौटकर आया था और कुछ समय बाद फिर सऊदी अरब चला गया। तारा कुछ दिन पहले मायके आ गई थी।

सोमवार की देर शाम उसने अपने बच्चे को सुलाकर पति को वीडियो कॉल किया। बताया जा रहा है कि बातचीत के दौरान विवाद बढ़ा तो तारा ने दुपट्टे का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। घटना की जानकारी मिलते ही नौतनवा के सीओ अंकुर गौतम, नायब तहसीलदार सौरभ श्रीवास्तव व थानाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार शुक्ला मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने जांच कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

लीलावती के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

तारा की मौत से उसकी मां लीलावती का परिवार पूरी तरह बिखर गया है। छह वर्ष पूर्व सड़क हादसे में उसके पति की मौत हो चुकी है, जबकि बेटा आकाश फिलहाल एनडीपीएस एक्ट में जिला जेल में बंद है। आकाश का 11 माह का पुत्र सूर्यांश भी बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। ऐसे में बेटी की आत्महत्या से लीलावती पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

क्या बोली पुलिस

सीओ नौतनवा अंकुर गौतम ने कहा कि नायब तहसीलदार सौरभ श्रीवास्तव की देखरेख में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पंचनामा के बाद जिला अस्पताल भेज दिया गया है। मृतका का मोबाइल जब्त कर मामले की जांच की जा रही है। तहरीर व जांच के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई होगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
