नए साल से पहले पत्नी ने किया वीडियो कॉल, नजारा देखते ही निकली चीख; बदहवास रह गया पति

संक्षेप: 27 वर्षीय तारा का करीब 3 साल पहले राजन यादव से प्रेम विवाह हुआ था। दोनों का सात महीने का एक बेटा भी है। परिवार में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन कुछ महीने पहले दोनों में विवाद शुरू हो गया। करीब चार महीने पहले राजन विदेश से लौटकर आया था और कुछ समय बाद फिर सऊदी अरब चला गया।

पूरी दुनिया में नए साल के स्वागत की तैयारियां जोर-शोर से चल रही है। इस बीच नए साल से दो दिन पहले यानी सोमवार को यूपी के महाराजगंज जिले में भारत-नेपाल सीमा के पास रहने वाली एक विवाहिता ने विदेश में रह रहे पति को वीडियो कॉल किया। कॉल रिसीव करने पर पति को जो दिखा उससे उसकी चीख निकल गई। पत्नी ने उसकी आखों के सामने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वीडियो कॉल पर मौत का यह नजारा देख पति बदहवास हो गया। फौरन परिजनों को घटना की जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना से गांव में सनसनी मच गई है।

मामला बरगदवा थाना क्षेत्र के भगतपुरवा टोला डगरुपुर गांव का है। यहां की रहने वाली 27 वर्षीय तारा की करीब तीन वर्ष पूर्व हरपुर ग्राम सभा के धुमठवा टोला निवासी राजन यादव से प्रेम विवाह हुआ था। दोनों का सात महीने का एक बेटा भी है। परिवार में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन कुछ माह पहले दोनों में विवाद शुरू हो गया। पति-पत्नी के बीच आए दिन विवाद होने लगा। करीब चार महीने पहले राजन विदेश से लौटकर आया था और कुछ समय बाद फिर सऊदी अरब चला गया। तारा कुछ दिन पहले मायके आ गई थी।

सोमवार की देर शाम उसने अपने बच्चे को सुलाकर पति को वीडियो कॉल किया। बताया जा रहा है कि बातचीत के दौरान विवाद बढ़ा तो तारा ने दुपट्टे का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। घटना की जानकारी मिलते ही नौतनवा के सीओ अंकुर गौतम, नायब तहसीलदार सौरभ श्रीवास्तव व थानाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार शुक्ला मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने जांच कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

लीलावती के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़ तारा की मौत से उसकी मां लीलावती का परिवार पूरी तरह बिखर गया है। छह वर्ष पूर्व सड़क हादसे में उसके पति की मौत हो चुकी है, जबकि बेटा आकाश फिलहाल एनडीपीएस एक्ट में जिला जेल में बंद है। आकाश का 11 माह का पुत्र सूर्यांश भी बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। ऐसे में बेटी की आत्महत्या से लीलावती पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।