Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पत्नी का प्रेमी निकला कातिल; बेटे के बर्थडे के दिन रोहित को बुलाकर मार डाला, एनकाउंटर में धराया

sandeep हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, मुजफ्फरनगर
Follow us on Google News
share

मुजफ्फरनगर के शाहपुर क्षेत्र में रोहित हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने पशु चिकित्सक डॉ. राहुल को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, राहुल के मृतक की पत्नी से प्रेम संबंध थे। बेटे के जन्मदिन के दौरान वह रोहित को घर से बुलाकर ले गया, शराब पिलाने के बाद गला घोंटकर हत्या की और शव नाले में फेंक दिया।

पत्नी का प्रेमी निकला कातिल; बेटे के बर्थडे के दिन रोहित को बुलाकर मार डाला, एनकाउंटर में धराया

मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव शहजुडी निवासी रोहित का हत्यारा कोई और नहीं , बल्कि उसकी पत्नी का प्रेमी निकला। हत्यारा डॉ. राहुल पशुओं का इलाज करने के बहाने रोहित के घर आता-जाता था, इसी दौरान मृतक की पत्नी से राहुल की नजदीकियां बढ़ गई । हैरत की बात यह है कि डा. राहुल ने रोहित को शनिवार की रात्रि उस समय घर से बुलाकर ले गया जब वह अपने बेटे का बर्थ डे सेलिब्रेट कर रहा था। आरोप है कि डा. राहुल ने पहले तो रोहित को जमकर शराब पिलाई और बाद में गला घोंट कर हत्या कर शव नाले में फेंक दिया था। शाहपुर पुलिस ने रविवार की देर रात मुठभेड़ में हत्यारोपी राहुल को पैर में गोली मारकर बुरी तरह से घायल कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में राहुल ने मृतक की पत्नी से प्रेम संबंध होने और हत्या करना कबूल किया है।

पत्नी के प्रेमी ने पति की हत्या

20 जुलाई को मेहर सिंह पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम शाहजुड्डी, थाना शाहपुर में दी गई तहरीर में बताया था कि उनका पुत्र रोहित रात्रि आठ बजे गांव के पशुओं के डाक्टर राहुल पुत्र हरबीर के बुलाने पर उससे मिलने गया था, जिसके बाद वह घर वापस नहीं लौटा। थाना शाहपुर पर गुमशुदगी दर्ज कर रोहित की बरामदगी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। गत 21 जून को रोहित का शव ग्राम शाहजुड्डी के जंगल से बरामद हुआ था। थाना शाहपुर पुलिस द्वारा शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। साथ ही हत्या का खुलासा करने के लिए पुलिस की दो टीमें गठित की गई थी। बाद में वादी ने तहरीर दी कि अभियुक्त राहुल पुत्र हरबीर ने अपने साथियों के साथ मिलकर रोहित की हत्या कर शव को गांव शाहजुड्डी के पास नाले में फेंक दिया है। पुलिस ने रविवार की देर रात्रि सौरम पुलिया के पास एक मुठभेड़ में अभियुक्त राहुल को घायल कर गिरफ्तार कर लिया गया।

ये भी पढ़ें:शादी के लिए टंकी पर चढ़ी महिला, उतरी तो थाने में हंगामा; प्रेमी को बेवफा बताया
ये भी पढ़ें:लव अफेयर में बीवी का खौफनाक कदम, प्रेमी संग मिलकर पति को लगाई आग

पुलिस ने एनकाउंटर में आरोपी को दबोचा

पुलिस ने हत्यारोपी डा. राहुल के पास से मृतक रोहित का मोबाइल फोन , एक तमंचा व कारतूस भी बरामद किया है। साथ ही गोली लगने से घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस पूछताछ के दौरान डा. राहुल ने बताया कि वह आसपास के गांवों में पशुओं का उपचार करता है । इसी दौरान उसका ग्राम शाहजुड्डी निवासी रोहित पुत्र मेहर सिंह के घर आना-जाना था। इसी दौरान रोहित की पत्नी से उसकी नजदीकियां हो गई थीं। इस बात की जानकारी होने पर रोहित उसका विरोध करने लगा था। इसी रंजिश के चलते वह रोहित को ट्यूबवेल पर शराब पिलाने के बाद उसका गला दबाकर हत्या कर दी। साथ साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को पास के ईख के खेत में नाली के किनारे छिपा दिया था

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Muzaffarnagar अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।