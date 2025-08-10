wife left three kids in a temple and went away with her instagram friend husband appealed to the police तीन बच्चों को मंदिर में छोड़ इंस्टाग्राम फ्रेंड के साथ चली गई पत्नी, पति ने लगाई पुलिस से गुहार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newswife left three kids in a temple and went away with her instagram friend husband appealed to the police

तीन बच्चों को मंदिर में छोड़ इंस्टाग्राम फ्रेंड के साथ चली गई पत्नी, पति ने लगाई पुलिस से गुहार

पीड़ित का आरोप है कि पत्नी बच्चों को मंदिर छोड़कर आरोपित के साथ चली गई। बच्चे मां का इंतजार करते रह गए। पीड़ित का कहना है कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था। उसे काफी दिनों तक अहसास ही नहीं हुआ कि पत्नी का कहीं किसी से अफेयर चल रहा है।

Ajay Singh संवाददाता, कानपुरSun, 10 Aug 2025 01:51 PM
share Share
Follow Us on
तीन बच्चों को मंदिर में छोड़ इंस्टाग्राम फ्रेंड के साथ चली गई पत्नी, पति ने लगाई पुलिस से गुहार

कानपुर के शिवराजपुर के एक गांव की महिला खेरेश्वर मंदिर में अपने तीनों बच्चों को चुपचाप छोड़कर एक विशेष समुदाय के इंस्टाग्राम फ्रेंड के साथ फरार हो गई। शिवराजपुर पुलिस महिला और उसके फ्रेंड की तलाश कर रही है। शिवराजपुर के एक गांव के युवक ने बताया कि उसकी पत्नी और तीन बच्चे साथ में रहते हैं। पत्नी की इंस्टाग्राम के जरिए एक विशेष समुदाय के युवक से दोस्ती हो गई। युवक महिला को ऑडियो और वीडियो कॉल करने लगा। पीड़ित ने बताया कि उसकी पत्नी की पांच अगस्त को इंस्टाग्राम दोस्त से बात हुई और वह तीनों बच्चों को लेकर खेरेश्वर सरैया घाट गंगा स्नान करने गई। बाद में खेरेश्वर मंदिर आ गई। तीनों बच्चों को मंदिर छोड़कर अपने इंस्टाग्राम दोस्त के साथ फरार हो गई।

पुलिस पर मामला दबाने का आरोप

पीड़ित का आरोप है कि 5 अगस्त को पत्नी बच्चों को मंदिर छोड़कर आरोपित के साथ चली गई। बच्चे मां का इंतजार करते रह गए। पीड़ित का कहना है कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था। उसे काफी दिनों तक अहसास ही नहीं हुआ कि पत्नी का कहीं किसी से अफेयर चल रहा है।

ये भी पढ़ें:ताले काटे, सोना निकाला, फिर अपने ताले लगा गए चोर; गोल्ड रिफाइनरी में हुई चोरी

पीड़ित ने कहा कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि तीन बच्चों को छोड़कर उसकी पत्नी यूं अचानक चली जाएगी। इस घटना से उसे और उसके बच्चों को काफी बड़ा झटका लगा है। इस घटना से पूरा परिवार बहुत दुखी है। बच्चे, मां को खोज रहे हैं। पीड़ित ने पुलिस से दोनों का पता लगाने की गुहार लगाई है।

ये भी पढ़ें:गहरी नींद में सोया था पति, आधी रात को पत्नी ने कर दिया बड़ा कांड; पड़ोसी भी दंग

क्या बोली पुलिस

शिवराजपुर के इंस्पेक्टर वरुण शर्मा ने कहा कि मुझे हल्का इंचार्ज ने पहले इस विषय में सटीक जानकारी नहीं दी, अब महिला के अपने इंस्टाग्राम फ्रेंड के साथ जाने की जानकारी मिली है, दोनों का पता लगाने के लिए टीम लगाई जाएंगी। उम्मीद है कि जल्द ही दोनों का पता चल जाएगा। पुलिस इस मामले में विधि अनुसार कार्रवाई करेगी।

UP Top News UP News Today Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |