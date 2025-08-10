तीन बच्चों को मंदिर में छोड़ इंस्टाग्राम फ्रेंड के साथ चली गई पत्नी, पति ने लगाई पुलिस से गुहार

पीड़ित का आरोप है कि पत्नी बच्चों को मंदिर छोड़कर आरोपित के साथ चली गई। बच्चे मां का इंतजार करते रह गए। पीड़ित का कहना है कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था। उसे काफी दिनों तक अहसास ही नहीं हुआ कि पत्नी का कहीं किसी से अफेयर चल रहा है।

कानपुर के शिवराजपुर के एक गांव की महिला खेरेश्वर मंदिर में अपने तीनों बच्चों को चुपचाप छोड़कर एक विशेष समुदाय के इंस्टाग्राम फ्रेंड के साथ फरार हो गई। शिवराजपुर पुलिस महिला और उसके फ्रेंड की तलाश कर रही है। शिवराजपुर के एक गांव के युवक ने बताया कि उसकी पत्नी और तीन बच्चे साथ में रहते हैं। पत्नी की इंस्टाग्राम के जरिए एक विशेष समुदाय के युवक से दोस्ती हो गई। युवक महिला को ऑडियो और वीडियो कॉल करने लगा। पीड़ित ने बताया कि उसकी पत्नी की पांच अगस्त को इंस्टाग्राम दोस्त से बात हुई और वह तीनों बच्चों को लेकर खेरेश्वर सरैया घाट गंगा स्नान करने गई। बाद में खेरेश्वर मंदिर आ गई। तीनों बच्चों को मंदिर छोड़कर अपने इंस्टाग्राम दोस्त के साथ फरार हो गई।

पुलिस पर मामला दबाने का आरोप पीड़ित का आरोप है कि 5 अगस्त को पत्नी बच्चों को मंदिर छोड़कर आरोपित के साथ चली गई। बच्चे मां का इंतजार करते रह गए। पीड़ित का कहना है कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था। उसे काफी दिनों तक अहसास ही नहीं हुआ कि पत्नी का कहीं किसी से अफेयर चल रहा है।

पीड़ित ने कहा कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि तीन बच्चों को छोड़कर उसकी पत्नी यूं अचानक चली जाएगी। इस घटना से उसे और उसके बच्चों को काफी बड़ा झटका लगा है। इस घटना से पूरा परिवार बहुत दुखी है। बच्चे, मां को खोज रहे हैं। पीड़ित ने पुलिस से दोनों का पता लगाने की गुहार लगाई है।