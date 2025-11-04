Hindustan Hindi News
Wife left just 15 days after the wedding and also filed a case; husband shot himself
शादी के 15 दिन बाद ही मायके चली गई थी पत्नी, केस भी किया; पति का खौफनाक कदम

संक्षेप: यूपी के गोरखपुर में पत्नी से विवाद और दहेज उत्पीड़न केस के बाद पति ने खौफनाक कदम उठाया है। युवक ने खुद को गोली मार ली। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 

Tue, 4 Nov 2025 06:10 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पत्नी से विवाद के चलते एक पति ने खौफनाक कदम उठाया है। युवक परेशान होकर खुद को गोली मार ली, जिससे उसकी मौत हो गई। यह घटना बेलीपार थाना क्षेत्र के कनइल गांव की है। मृतक की पहचान केशव सिंह (30) पुत्र इंद्रदेव सिंह के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, केशव की डेढ़ वर्ष पहले बभनान निवासी साक्षी से शादी हुई थी। शादी के 15 दिन बाद ही दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि किसी युवक की फोटो मोबाइल पर मिलने से झगड़ा बढ़ा और साक्षी अपने मायके चली गई। इसके बाद उसने पति केशव पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था।

घटना के बाद केशव रोज़गार के लिए सऊदी अरब चला गया था और करीब सात महीने पहले ही वापस लौटा था। परिवार के अनुसार, वह पिछले कुछ समय से तनावग्रस्त था। शनिवार की रात करीब 11 बजे खाना खाने के बाद वह अपने कमरे में गया। कुछ देर बाद गोली चलने की आवाज सुनाई दी। परिजन पहुंचे तो केशव लहूलुहान अवस्था में पड़ा था। उसने अवैध असलहे से कनपटी में गोली मार ली थी। उसे तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर किया गया। इलाज के दौरान मंगलवार को उसकी मौत हो गई।

प्राइवेट नौकरी करता था युवक

सूचना पाकर बेलीपार पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में मामला घरेलू विवाद और मानसिक तनाव का प्रतीत हो रहा है। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। मृतक के परिवार में पिता, मां, एक भाई और एक बहन हैं। पिता प्राइवेट नौकरी करते हैं।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
