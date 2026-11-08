दिवाली पर पत्नी चली गई मायके, क्षुब्ध युवक ने उठाया खौफनाक कदम, घर में लटका मिला शव
चंदौली में दिवाली पर पत्नी के घर चले जाने से नाराज पति ने फांसी लगाकर जान दे दी। युवक का शव घर में लटका मिला है। घटना को लेकर परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
चंदौली, हिन्दुस्तान संवाद। यूपी के चंदौली में एक युवक ने खौफनाक कदम उठा लिया। दिवाली से एक दिन पहले घर में पति से हुए झगड़े के बाद पत्नी मायके चली गई। पत्नी के मायके जाने से क्षुब्ध युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। युवक का शव घर में लटका मिला तो कोहराम मच गया। पुलिस के अनुसार, विवाद के बाद पत्नी के मायके जाने से वह अवसाद में था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
क्षेत्र के सोगाई गांव के लक्ष्मणपुर पुरवा में रहने वाला 40 वर्षीय विजय कुमार मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता था। बीते शनिवार शाम पत्नी रुचि गौतम से उसका किसी बात पर झगड़ा हो गया। झगड़े से क्षुब्ध होकर पत्नी चार बच्चों के साथ मायके मैढ़ी चली गई। इधर रात में विजय कुमार अपने सीमेंट शेडनुमा मकान में अकेले सोने चला गया। रात में उसने शेड में लगे लोहे के एंगल में गमछे का फंदा बनाकर उससे लटक गया। सुबह जब मां शारदा देवी उसे जगाने पहुंचीं तो बेटे को लटकता शव देख चिल्लाने लगीं। आवाज सुनकर परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना पर थानाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्रा ने जांच-पड़ताल की। बाद में फोरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए। जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
प्रतियोगी छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान
वहीं प्रयागराज में भी फांसी लगाने का मामला सामने आया है। ओम गायत्री नगर, सलोरी में किराये के कमरे में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही युवती ने फांसी लगाकर जान दे दी। आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस के मुताबिक, मौके से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। गाजीपुर के कासिमाबाद थाना क्षेत्र के नसीरपुर मड़ई निवासी राजेश साहनी की 20 वर्षीय बेटी काजल साहनी अपनी छोटी बहन श्वेता के साथ ओम गायत्री नगर में किराये के कमरे में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। सात नवंबर की रात कमरे में फंदे पर लटका उसका शव मिला। मामा मिथिलेश कुमार के मुताबिक, काजल काफी समय से पैरों में दर्द की समस्या से परेशान थी और उसका इलाज चल रहा था।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।