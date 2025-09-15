Wife kills neighbour suspecting her having affair with husband gets caught before disposing body पति से अफेयर के शक में पत्नी ने पड़ोसन को मार डाला, शव ठिकाने लगाने से पहले पकड़ी गई, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
पति से अफेयर के शक में पत्नी ने पड़ोसन को मार डाला, शव ठिकाने लगाने से पहले पकड़ी गई

लखीमपुर खीरी जिले में पति से अवैध संबंधों के शक में एक महिला ने पड़ोसन को खेत बातचीत के लिए बुलाया। दोनों के बीच झगड़ा हो गया। महिला ने पड़ोसन की गर्दन पर हंसिया से वार कर हत्या कर दी। 

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखीमपुर खीरीMon, 15 Sep 2025 08:05 PM
यूपी में अवैध संबंधों के शक में एक और हत्या हो गई। इस बार मर्डर पुरुष का नहीं बल्कि महिला का हुआ है। हत्या करने वाली भी महिला ही निकली। पुलिस पूछताछ में महिला ने बताया कि पति से अवैध संबंधों के शक में पड़ोसन को खेत पर बातचीत के लिए बुलाया। बातचीत के दौरान दोनों के बीच झगड़ा हो गया। इसके बाद पड़ोसन की गर्दन पर हंसिया से वार कर हत्या कर दी। शव को ठिकाने लगाने की योजना थी, लेकिन उससे पहले ही महिला पकड़ी गई। पुलिस ने रविवार देर रात शव बरामद कर आरोपी महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।

घटना लखीमपुर खीरी जिले के मंझरा पूरब की है। मजरा प्रेमनगर निवासी राम सुधार की 55 वर्षीय पत्नी झुनकी देवी का शव रविवार देर रात गांव के पास खेत से बरामद हुआ। झुनकी के गर्दन पर जख्म के निशान थे। झुनकी देवी को धारदार हथियार से वार कर मौत के घाट उतारा गया था। मृतक महिला के परिजनों की शिकायत पर छानबीन के दौरान पुलिस ने गांव की इंद्रावती पत्नी लालबहादुर को हिरासत में ले लिया। इंस्पेक्टर विवेक उपाध्याय ने बताया कि इंद्रावती और झुमकी देवी के घर पास ही हैं। इंद्रावती को शक था कि झुमकी देवी का उसके पति से अवैध संबंध है। इसी को लेकर दोनों के बीच कहासुनी होती थी। रविवार को खेत पर मौका पाकर इंद्रावती ने झुमकी देवी के गले पर हंसिया से वार कर दिया। महिला को हिरासत में लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी महिला के गले पर जख्म मिले हैं।

सुबह ही कर दी थी हत्या, नहीं लगी किसी को भनक

पढुआ के प्रेमनगर में हुई महिला की हत्या के मामले में ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी महिला ने सुबह करीब 9 बजे ही घटना को अंजाम दे दिया था। बताया जाता है कि झुनकी देवी के पति सुबह राशन लेने के लिए कोटेदार के यहां गए हुए थे। झुनकी देवी घर में अकेली थी। इसके बाद वह नदी पार करके खेत तक चली गई। इसी दौरान मौका पाकर पड़ोस में रहने वाली इंद्रावती ने हंसिया से वार कर झुनकी देवी को मार डाला। पति राशन लेकर जब घर लौटा तो मोहल्ले में तलाश की लेकिन कहीं पता नहीं चल सका। पूरा दिन तलाश करने के बाद जब रात हो गई और झुनकी देवी घर नहीं लौटी तो ग्रामीणों ने खेतों में तलाश शुरू की।

शव को घाघरा नदी में फेंकने का था प्लान

प्रेमनगर में हत्या की वारदात के बाद शव बरामद हुआ और आरोपी महिला ने हत्या करने की बात स्वीकार भी कर ली। हिरासत में ली गई महिला ने पड़ोसी महिला और उसके पति के साथ नाजायज संबंधों को लेकर घटना को अंजाम दिया। सुबह हत्या की और शव को खेत में छुपा दिया। योजना के मुताबिक रात के अंधेरे में शव को घाघरा नदी में फेंका जाना था लेकिन उसके पहले ही शव बरामद हो गया। लोगों का मानना है कि शव को ठिकाने लगाने में आरोपी महिला के साथ कोई और भी रहा होगा। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।

