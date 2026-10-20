इश्क में रोड़ा बना पति तो पत्नी ने बनाया खौफनाक प्लान, नशीली शराब पिलाई फिर बोतल मारकर दी हत्या
यूपी के बागपत जिले में हुई किसान की हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। किसान की पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर किसान को रास्ते से हटाने की साजिश रची। महिला के प्रेमी ने नलकूप पर ले जाकर किसान को नशे की गोली मिलाकर शराब पिलाई।
Baghpat Murder: यूपी के बागपत जिले से प्रेम-प्रसंग को लेकर सनसनीखेज मामला सामने आया है। इश्क में रोड़ा बने पति को रास्ते से हटाने के लिए महिला ने प्रेमी संग मिलकर खौफनाक साजिश रच डाली। महिला ने पति को नशीली शराब पिलाई फिर शराब की बोतल पति के सिर फोड़ दी। बोतल के कई वार से पति मौत हो गई। इसके महिला ने शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया। शराब मिलने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस को शक होने पर पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान दोनों टूट गए और सबकुछ उगल दिया।
कोताना गांव निवासी 48 वर्षीय प्रमोद पुत्र मांगेराम रविवार रात गांव में चल रही रामलीला देखने घर से निकले थे, लेकिन वह देर रात घर नहीं लौटे। सोमवार सुबह परिजनों ने प्रमोद की तलाश शुरू की। प्रमोद के छोटे भाई विनोद ने बताया कि उसका बेटा शिवम अपने ताऊ प्रमोद की तलाश में खेत में पहुंचा तो प्रमोद का लहूलुहान शव पड़ा मिला। प्रमोद के सिर और चेहरे पर धारदार हथियारों से हमला कर हत्या की गई थी। विनोद ने गांव के चार युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
2024 में सिकंदर और उर्मिला के बीच शुरू हुआ था प्रेम-प्रसंग
पुलिस जांच में सामने आया कि प्रमोद के मकान में गांव का ही रहने वाला सिकंदर कश्यप उर्फ काला किराए पर दुकान लेकर बाइक मिस्त्री का काम करता था। 2024 से सिकंदर और प्रमोद की पत्नी उर्मिला के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसका पता चलने पर घर में विवाद होने लगा। प्रमोद को रास्ते से हटाने के लिए उर्मिला और सिकंदर ने साजिश रची। रविवार रात प्रमोद गांव में रामलीला देखने गया था। वहां सिकंदर भी मौजूद था। रात करीब साढ़े नौ बजे सिकंदर, प्रमोद को लेकर नलकूप पर शराब पिलाने लाया था। सिकंदर ने उसकी शराब में नशे की गोलियां मिला दी।
गन्ने के खेत में मिला था किसान का शव
प्रमोद को ज्यादा नशा होते ही सिकंदर ने शराब की बोतल से उसके सिर पर कई वार किए और गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को घसीटकर 150 मीटर दूर गन्ने के खेत में फेंक दिया। प्रमोद की हत्या के बाद सिकंदर दोबारा रामलीला में पहुंच गया। पुलिस ने उर्मिला और सिकंदर उर्फ काला को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर दीक्षित कुमार ने बताया कि प्रमोद की पत्नी और उसके प्रेमी सिकंदर को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।