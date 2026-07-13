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पत्नी ने पति की गाड़ी में लगवा दिया GPS सिस्टम, पीछा करते होटल तक पहुंची; प्रेमिका संग पकड़ा

By Ajay Singh
संवाददाता, हापुड़
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Husband- Wife Story: पत्नी को पति पर शक था। उसने पति की गाड़ी में जीपीएस सिस्टम लगा दिया। जीपीएस के जरिए पति की लोकेशन ट्रक करते-करते पत्नी उस होटल तक पहुंच गई जहां पति अपनी प्रेमिका के साथ था। पत्नी और उसके मायके वालों ने पति को रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ।

पत्नी ने पति की गाड़ी में लगवा दिया GPS सिस्टम, पीछा करते होटल तक पहुंची; प्रेमिका संग पकड़ा

Husband- Wife Story: उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में एक पति की पोल खुलने का मामला सामने आया है। यहां एक पत्नी ने अपने पति की बेवफाई को पकड़ने के लिए तकनीक का सहारा लिया और उसे होटल में उसकी प्रेमिका के साथ रंगे हाथों दबोच लिया। हाईवोल्टेज ड्रामा शुरू हुआ। मामला कोतवाली तक पहुंचा। पुलिस ने पति और प्रेमिका दोनों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। जमानत होने के बाद परिवारीजनों ने पति के साथ फिर से जमकर मारपीट कर दी। बागपत के ग्राम सराय सराय लुहारा निवासी इस शख्स की गाड़ी में उसकी पत्नी ने एक जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगवा दिया था। रविवार को जैसे ही गाड़ी की लोकेशन बदली, परिवारीजनों ने जीपीएस को ट्रैक करना शुरू कर दिया।

पीछा करते होटल तक पहुंची पत्नी

लोकेशन का पीछा करते हुए पत्नी हापुड़ कोतवाली क्षेत्र में दस्तोई रोड पर एक होटल तक पहुंच गई। उसके साथ मायकेवाले भी थे। होटल में महिला का पति अपनी प्रेमिका के साथ मिल गया। पत्नी और उसके मायकेवालों ने दोनों को पकड़ लिया। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। पता चला कि प्रेमिका बागपत की रहने वाली है। वह गुलावठी क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल में नर्स है। पति को दूसरी महिला के साथ देख पत्नी का पारा चढ़ गया। मायके वाले भी गुस्से से भड़क गए। पत्नी और उसके मायकेवालों ने मिलकर जमकर हंगामा किया। वहीं प्रेमिका संग पकड़ा गया पति हक्का-बक्का रह गया था। पत्नी ने पति और उसकी प्रेमिका को जमकर खरी-खोटी सुनाई। उसके मायके वालों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी।

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होटल में हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस

होटल में हंगामे की सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों को किसी तरह शांत कराया। पुलिस ने पति और उसकी प्रेमिका को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जमानत मिल गई। लेकिन मामला यहीं शांत नहीं हुआ। जमानत मिलने के बाद पति अपनी गाड़ी लेने के लिए कोतवाली जाने लगा तो परिवारीजनों ने उसे रोक लिया। जिस पर वह बस में बैठ गया। वहां से भी परिवारीजनों ने उसे पकड़ लिया और मारपीट कर बस से नीचे उतार लिया। वे पति को लेकर तहसील में पहुंच गए। वहां भी जमकर हंगामा हुआ। इसी दौरान मौका पाकर पति मौके से रफूचक्कर हो गया।

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चर्चा में घटना

पति-पत्नी और वो के चक्कर में हुए हंगामे के बाद यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। हर किसी की जुबान पर यही घटना है। उधर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष चौहान ने बताया कि हंगामे पर शांति भंग के आरोप में कार्रवाई की गई थी। मामले की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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