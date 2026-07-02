भरी पंचायत में पत्नी की जिद से हारा 2 बच्चों का बाप, प्रेमी संग जाने की दे दी इजाजत

अमरोहा में दो बच्चों की मां ने भरी पंचायत में प्रेमी के साथ रहने की जिद ठान ली। मायके और ससुराल पक्ष के समझाने के बावजूद जब वह नहीं मानी तो पति ने भी उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए उसे प्रेमी के साथ जाने की इजाजत दे दी।

UP News: यूपी के अमरोहा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां दो बच्चों की मां ने प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़कर मायके, ससुराल और पति तीनों को असमंजस में डाल दिया। कोतवाली में घंटों चली पंचायत के बाद पति की सहमति से विवाहिता को उसके प्रेमी और उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया, जबकि पुलिस ने एहतियातन प्रेमी का शांतिभंग की आशंका में चालान कर दिया।

रहरा थाना क्षेत्र के गांव की युवती की शादी साल 2018 में कोतवाली क्षेत्र के गांव के रहने वाले युवक संग हुई थी। फिलहाल दंपति पर छह व चार साल के दो बेटे हैं। जानकारी के मुताबिक युवती का शादी से पूर्व नजदीकी गांव निवासी युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। शादी के बाद भी दोनों के दिलों में एक-दूसरे के लिए प्यार कम नहीं हुआ। मंगलवार रात बरसात के दौरान प्रेमी बाइक लेकर प्रेमिका की ससुराल पहुंच गया। इस दौरान विवाहिता के ससुराल वालों ने दोनों को बात करते हुए देख लिया। प्रेमी को पकड़कर उसकी पिटाई करने के संग बंधक बना लिया गया।

बुधवार सुबह सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और प्रेमी को कोतवाली ले आई। प्रेमिका, उसकी ससुराल व मायके वाले तथा प्रेमी के परिजन भी कोतवाली पहुंच गए। यहां पुलिस की मौजूदगी में बातचीत शुरू हुई। भरी पंचायत में विवाहिता ने कहा कि वह प्रेमी से बेइंतहा प्यार करती है और उसके साथ ही जाना चाहती है। पंचायत में मौजूद लोगों ने उसे दोनों बच्चों के भविष्य का हवाला देकर समझाया लेकिन उसके साफ कहा कि वह ब्वॉयफ्रेंड संग रहेगी। पति ने कहा कि वह पूरी तरह स्वतंत्र है और अपनी इच्छा के मुताबिक प्रेमी संग रह सकती है। इसके बाद प्रेमी के परिजन उसे अपने संग घर ले गए।

पुलिस ने प्रेमी को शांति भंग में आशंका में किया निरुद्ध पुलिस प्रेमी को शांति भंग की आशंका में निरुद्ध कर एसडीएम कोर्ट में पेश कर रही है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि विवाहिता ने मायके व ससुराल वालों की मौजूदगी में प्रेमी संग जाने की इच्छा जाहिर की है। वह बालिग है, इसलिए पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती। उसके प्रेमी को शांति भंग में निरुद्ध किया जा रहा है।