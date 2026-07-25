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आईफोन के चक्कर में पत्नी ने उतारी पति की इज्जत, बीच सड़क पर बॉडी बिल्डर के कपड़े फाड़े

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान, मेरठ
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मेरठ में गिफ्ट दिए आईफोन को वापस मांगने पर पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया। कचहरी परिसर में पहुंचे पति-पत्नी के बीच मारपीट शुरू हो गई। पत्नी ने इस दौरान बॉडी बिल्डर पति के कपड़े फाड़ दिए।

Meerut News: यूपी के मेरठ में आईफोन ने पति-पत्नी के बीच दुश्मनी पैदा कर दी। आईफोन के चक्कर में बीच सड़क पर पत्नी ने अपने पति की बेइज्जती कर दी। पति-पत्नी के बीच आईफोन को लेकर ऐसा विवाद भड़का कि बीच सड़क हाईवोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। गिफ्ट में दिए गए आईफोन को वापस मांगने पर दोनों के बीच कहासुनी मारपीट तक पहुंच गई। पत्नी ने अपने बॉडी-बिल्डर पति के सबके सामने कपड़े फाड़ डाले। गुस्साए पति ने फटे हुए कपड़े पत्नी के मुंह पर फेंक दिए। कचहरी के पास हुए इस हाईवोल्टेज ड्रामे को देखने वालों की भीड़ लग गई।

घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के क्रिकेट ग्राउंड रोड के पास स्थित कचहरी परिसर के बाहर की है। पुलिस के अनुसार विवाद करने वाले युवक और युवती पति-पत्नी हैं। दोनों के बीच वैवाहिक विवाद चल रहा है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। शुक्रवार को दोनों कोर्ट पहुंचे थे, जब दोनों बाहर निकले तो महिला ने शादी के बाद पति को दिया आईफोन वापस मांगा। युवक ने मोबाइल लौटाने से इनकार कर दिया। इसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो कुछ ही देर में सड़क पर खुलेआम विवाद में बदल गई।

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कोर्ट के बाहर पत्नी ने पति का पकड़ा गिरेबां

जानकारी के अनुसार कोर्ट से निकलने के बाद आईफोन वापस मांगने पर पति से विवाद हुआ था। पति ने आईफोन देने से मना कर दिया तो पत्नी ने गिरेबां पकड़ लिया। देखते ही देखते मामला बढ़ता चला गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महिला ने बॉडी बिल्डर पति के साथ सड़क पर ही मारपीट शुरू कर दी। महिला ने अपने पति के कपड़े फाड़ दिए। गुस्साए पति ने भी फटे कपड़ों को पतनी के मुंह पर फेंक दिया। इसके बाद दोनों थाने पहुंच गए। दोनों के बीच हुए विवाद का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

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पत्नी का उत्पीड़न करने का आरोपी पति गिरफ्तार

वहीं दूसरी ओर रामपुर जिले में दहेज के लिए पत्नी का उत्पीड़न करने के आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर चालान किया है। थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला थाना पुलिस से शिकायत की थी कि उसके पति के साथ ही सास ससुर भी दहेज के लिए उसका मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न करते हैं तथा उसके पति ने गाली गलौज कर उसके साथ मारपीट भी की है। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने पति समेत तीनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। थानाध्यक्ष अर्जुन सिंह त्यागी ने बताया कि आरोपी पति राकेश को उसके घर से गिरफ्तार कर चालान किया है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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