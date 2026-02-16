Hindustan Hindi News
पति के दोस्त से संबंध बनाने लगी पत्नी, शिवरात्रि के मेले में बिगड़ गई बात; रात में गला रेत प्रेमी संग भागी

Feb 16, 2026 07:35 pm ISTAjay Singh संवाददाता, लंभुआ (सुलतानपुर)
शादी के बाद शिल्पी भी अमित के साथ मुंबई में रहने लगी। कुछ समय बाद सुलतानपुर का रहने वाला दीपक सिंह भी ट्रक चलाने के लिए मुंबई पहुंचा। चूंकि दीपक अमित का दोस्त था, इस कारण शुरुआती दौर में दीपक अमित के घर पर ही रहता था। आरोप है कि इसी दौरान शिल्पी का दीपक से नाजायज संबंध हो गया।

पति-पत्नी और वो की कहानी के चलते यूपी में एक बार फिर खूनी खेला गया है। इस बार सुलतानपुर में एक पत्नी ने अपने प्रेमी संग मिलकर रात के वक्त पति का गला काट दिया। पति की हत्या के बाद पत्नी प्रेमी संग भाग खड़ी हुई। हालांकि कुछ ही समय बाद पुलिस ने उसे उसके मायके से गिरफ्तार कर लिया। प्रेमी अब भी फरार है। महिला ने जिस प्रेमी के चक्कर में इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया वो उसके पति का दोस्त था। दोनों के बीच मुंबई में रहने के दौरान नाजायज रिश्ता कायम हो गया था। इसका पता महिला के पति को चला तो दोनों के बीच विवाद होने लगा। बताया जा रहा है महाशिवरात्रि के दिन युवक अपनी पत्नी, साली और बच्चों के साथ मेला घूमने गया था। वहां एक बार फिर पति-पत्नी का झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान पति ने पत्नी को थप्पड़ जड़ दिया। इसी झगड़े के बाद पत्नी ने खौफनाक साजिश रची। उसने रात में अपने प्रेमी संग मिलकर पति की गला रेतकर हत्या कर डाली और फरार हो गई।

घटना, सुलतानपुर के कोतवाली क्षेत्र के मदनपुर पनियरा गांव में हुई। रविवार की रात पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर युवक का गला रेत दिया। शुरुआती जांच-पड़ताल में ही मामला खुल गया। इसके बाद पुलिस ने वारदात के बाद घर छोड़ भागी महिला को उसके मायके से दबोचा। पुलिस को अब उसके प्रेमी की तलाश है। मृत युवक के भाई अजीत ने घटना के बाबत थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें उसने अपनी भाभी शिल्पी और उसके प्रेमी दीपक सिंह को नामजद किया है। पुलिस दीपक की तलाश में दबिश दे रही है।

मौत के घाट उतारा गया युवक अमित सिंह ( उम्र 35 वर्ष) सुलतानपुर के लंभुआ कोतवाली क्षेत्र के मदनपुरा पनियरा गांव का रहने वाला था। अमित जीविकोपार्जन के लिए मुंबई में रहता था। वह वहां ट्रक चलाता था। उसके साथ उसकी मां और भाई भी रहते थे। इसी बीच अमित का प्रेम संबंध सुलतानपुर जिले के शिवगढ़ कोतवाली क्षेत्र के सकवा गांव निवासी शिल्पी सिंह से हो गया। अमित ने वर्ष 2013 में शिल्पी से विवाह कर लिया। शादी के बाद शिल्पी भी अमित के साथ मुंबई में रहने लगी। कुछ समय बाद सुलतानपुर जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र के कामतागंज गांव का रहने वाला दीपक सिंह भी ट्रक चलाने के लिए मुंबई पहुंचा। चूंकि दीपक अमित का दोस्त था, इस कारण शुरुआती दौर में दीपक अमित के घर पर ही रहता था।

आरोप है कि इस दौरान शिल्पी का दीपक से नाजायज संबंध हो गया। जानकारी होने पर अमित ने पत्नी शिल्पी को मारा पीटा और मां-भाई संग उसे लाकर घर छोड़ दिया। इस दौरान शिल्पी के तीन बच्चों की मां बन चुकी थी। गांव में रहने के दौरान दीपक और शिल्पी का मिलना-जुलना जारी रहा। बताया जाता है महाशिवरात्रि के अवसर पर अमित घर आया था। इस दौरान अमित अपनी पत्नी शिल्पी, साली आरती और बच्चों को लेकर जनवारीनाथ धाम पर लगने वाले मेले को देखने गया। यहां किसी बात को अमित ने शिल्पी को दो थप्पड़ मार दिया। इसको लेकर शिल्पी ने प्रेमी दीपक के सहयोग से पति अमित को मौत के घाट उतार दिया। कोतवाली प्रभारी लंभुआ धीरज कुमार ने बताया पत्नी मायके चली गई थी, सुराग मिलने पर उसे वहां से दबोचा गया। प्रेमी की तलाश की जा रही।

क्या बोली पुलिस

एसपी चारु निगम ने भी घटना को अवैध संबंधों का परिणाम बताया है। उन्होंने बताया कि फरार आरोपी दीपक की गिरफ्तारी के लिए चार टीमें गठित की गईं है। जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

UP Top News UP News Today Husband Wife
