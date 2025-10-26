Hindustan Hindi News
प्रेमी की मोहब्बत में कातिल बन गई हसीना, इश्क में रोड़ा बने पति का कर दिया काम तमाम

संक्षेप: बहराइच में आशनाई में बाधा बन रहे पति को उसकी पत्नी और उसके आशिक ने मिलकर मार डाला। पत्नी ने अपने पति की बेरहमी से हत्या को अंजाम दिया। पहले अपने दुपट्टे से सोते हुए पति का गला घोंटा फिर चाकू से गरदन काट दी।

Dinesh Rathour बहराइच
यूपी के बहराइच में आशनाई में बाधा बन रहे पति को उसकी पत्नी और उसके आशिक ने मिलकर मार डाला। पत्नी ने अपने पति की बेरहमी से हत्या को अंजाम दिया। पहले अपने दुपट्टे से सोते हुए पति का गला घोंटा फिर चाकू से गरदन काट दी। शनिवार को हुई इस जघन्य हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। वारदात में इसतेमाल आला कत्ल को पुलिस ने बरामद कर लिया। पत्नी और उसके प्रेमी को जेल भेज दिया है।

खैरीघाट के अलीनगर कला गांव में शनिवार को वारदात सामने आई थी। युवक जाकिर पुत्र शाकिर अली की गला रेतकर हत्याकर घर के बरामदे में शव फेंक गए थे। युवक की पत्नी हसीना ने चचिया ससुर आसिफ पर भूमि विवाद में हत्या का आरोप लगा आसिफ, उसके दो सालों रोजन अली व नफीस को नामजद कर हत्या की धाराओं के तहत केस दर्ज कराया था। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर इस हत्या कांड का खुलासा कर हत्या में प्रयुक्त दुपट्टा व चाकू बरामद कर मृतक की पत्नी व उसके आशिक को गिरफ्त में ले कोर्ट में पेश किए जाने पर जेल भेज दिया गया है। मौके पर एएसपी ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी, सीओ महसी देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने भी गहनता से तहकीकात की। मृतक की पत्नी ने जिस अंदाज में ताना बाना बुना। तो यह हत्या भूमि विवाद में दिखा। था नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी तय मानी जा रही थी।

पत्नी हसीना पर पुलिस को था शक

हत्याकांड में नामजद एफआईआर के बावजूद एसपी रामनयन सिंह ने गंभीरता से लेते हुए हर बिंदु पर तहकीकात के मद्देनजर पुलिस के अलावा स्वाट प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह यादव व उनकी टीम को भी लगाया। हसीना के हाव भाव से वह शक के दायरे में आ गई। पुलिस ने जब उससे मनोवैज्ञानिक तरीके से गहन क्रास सवालों की पूछताछ की। तो हसीना टूट गई। उसने बताया कि उसके दो वर्ष पूर्व गांव के ही अब्दुल सलाम उर्फ पिद्दी से उसे प्रेम हो गया था। पति इसमें बाधक बन रहा था। बताया कि जाकिर अली को शक हो गया था। उसका मिजाज हसीना के प्रति काफी सख्त होता जा रहा था। हसीना ने ही पति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। आशिक से मदद मांगी। वह जाकिर की हत्या को तैयार हो गया। शुक्रवार रात नौ बजे जाकिर घर से घूमने निकला। इसी बीच हसीना ने आशिक को योजना बताई। जाकिर आया तो बच्चे सो चुके थे।अब्दुल सलाम उर्फ पिद्दी (20) दबे घर में घुसा। उसने हसीना के दुपट्टे व मदद से जाकिर की हत्या कर दी। बड़ी सफाई से लाश टीन शेड में लाई गई। चाकू से गला रेता गया।

आरापियों को जेल भेजा गया

शनिवार सुबह जब थानाध्यक्ष राशिद अली ने तहकीकात शुरू की। तो अफसरों को हसीना की बातों पर शक जताया। आखिरकार दोनों कातिल धर दबोचे गए। उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू अलीनगर के मुहाने पर पुलिया के पास से बरामद किया गया। वह कपड़े भी बरामद किए जो वारदात के दौरान पहने गए थे। आरोपियों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है।

