पति से वीडियो कॉल पर बात करते हुए फंदे पर लटक गई पत्नी, शादी के नौ महीने बाद कर ली आत्महत्या

संक्षेप: बाराबंकी जिले के लालू का पुरवा मजरे जमीन हुसैनाबाद गांव में शनिवार की शाम पति से वीडियो कॉल पर बात करने के दौरान विवाहिता ने साड़ी से फंदा लगा लिया। जानकारी होने पर परिजन छत पर पहुंचे।

यूपी के बाराबंकी जिले के लालू का पुरवा मजरे जमीन हुसैनाबाद गांव में शनिवार की शाम पति से वीडियो कॉल पर बात करने के दौरान विवाहिता ने साड़ी से फंदा लगा लिया। जानकारी होने पर परिजन छत पर पहुंचे और इसकी फंदे से विवाहिता को उतार कर अमेठी शुक्लबाजार स्थित सीएचसी ले गए। वहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। लालू का पुरवा मजरे जमीन हुसैनाबाद गांव निवासी कल्लू रावत के पुत्र सूरज का विवाह नौ माह पूर्व चौधरी पुरवा गांव निवासी सहजराम रावत की पुत्री संगीता के साथ हुआ था। शादी के कुछ महीने बाद सूरज कामकाज के लिए अहमदाबाद गुजरात चला गया। संगीता ससुराल में अपनी सास व ननद के साथ रह रही थी।

शनिवार की शाम संगीता छत पर टिनशेड के नीचे साड़ी से फंदा लगा लिया। इसकी जानकारी होने पर परिजन मौके पर पहुंचे। फंदे से संगीता को नीचे उतारा। परिजन संगीता को आनन-फानन अमेठी जिला में शुक्ल बाजार कस्बा स्थित निजी अस्पताल ले गए लेकिन विवाहिता की हालत गंभीर होने पर डाक्टर दूसरी जगह ले जाने की सलाह दी। परिजन उसे स्थानीय सीएचसी ले गए। यहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्थानीय पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है।