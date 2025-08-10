Wife had love affairs son also did not respect her hurt tailor left world body found hanging room पत्नी का चल रहा था चक्कर, बेटा भी नहीं करता था इज्जत, अपनों की बेरुखी से आहत दर्जी ने लगाई फांसी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
पत्नी की बेवफाई और बेटे की बेरुखी से आहत दर्जी ने घर में ही फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से पहले उसने मोबाइल में एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया, जिसमें इन दोनों वजह से खुदकुशी करने की बात कही।

Dinesh Rathour बरेली, मुख्य संवाददाताSun, 10 Aug 2025 10:59 PM
यूपी के बरेली में अपनों की बेरुखी के चलते एक व्यक्ति ने दुनिया छोड़ दी। पत्नी की बेवफाई और बेटे की बेरुखी से आहत दर्जी ने घर में ही फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से पहले उसने मोबाइल में एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया, जिसमें इन दोनों वजह से खुदकुशी करने की बात कही। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है। किला के मोहल्ला बाकरगंज निवासी 45 वर्षीय व्यक्ति दिल्ली के सीलमपुर इलाके में रहकर दर्जी का काम करता है। उसकी पत्नी और तीन बेटे भी साथ ही रहते हैं। आठ अगस्त को वह व्यक्ति बाकरगंज स्थित घर आया था। घर के निचले हिस्से में उसका भतीजा और ऊपर वह रहता था। शनिवार रात वह खाना खाने के बाद सोने ऊपर चला गया। रविवार को पूर्वाह्न 11 बजे तक वह नीचे नहीं आया तो भतीजे ने ऊपर जाकर देखा। वहां कमरे में उसका शव फंदे से लटक रहा था। सूचना पर किला इंस्पेक्टर सुरेश चंद्र गौतम, बाकरगंज चौकी इंचार्ज वकार खान टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। फोरेंसिक टीम ने भी जांच पड़ताल की और फिर शव पोस्टमार्टम को भिजवा दिया गया।

मोबाइल में रिकॉर्ड मिला एक मिनट का वीडियो

पुलिस ने मृतक के कमरे की तलाशी ली तो वहां से उसके दो मोबाइल बरामद हुए। एक मोबाइल में उसका करीब एक मिनट भी वीडियो भी रिकॉर्ड मिला। यह वीडियो उसने अपनी पत्नी और दूसरे नंबर के बेटे को संबोधित करते हुए बनाया है। पत्नी के प्रेम संबंध उसके मामा से बताते हुए वह कह रहा है कि समझाने के बावजूद वह नहीं मानी। पांच महीने का उसने समय भी दिया लेकिन सुधार नहीं आया और वह अपने मामा के साथ रहती है, जिससे उसका घर बिगड़ गया।

बेटे पर दरवाजा बंद करने का लगाया आरोप

वीडियो में उसने अपने दूसरे नंबर के बेटे को कहा है कि वह उसे घर में नहीं घुसने देता था और ताला लगा लेता था। इन सभी वजहों के चलते वह खुदकुशी कर रहा है और अब उसे दरवाजे पर ताला नहीं लगाना होगा। पुलिस ने मृतक के दोनों मोबाइल को कब्जे में ले लिया है और उसकी पत्नी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की तैयारी है। सूचना पर पुलिस और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। किला इंस्पेक्टर सुरेश गौतम ने बताया कि मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है, उनके बरेली पहुंचने के बाद उनसे पूछताछ की जाएगी।

इंस्पेक्टर किला सुरेश चंद्र गौतम ने बताया, मृतक का परिवार दिल्ली में है। उन लोगों को सूचना दे दी गई है। उनके आने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इस मामले में पत्नी के खिलाफ आत्महत्या को उकसाने की रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।

